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Как повысить жизненный тонус осенью

Осенью можно гулять при любой погоде
Осенью можно гулять при любой погоде
Фото: depositphotos.com

Осенью некоторые люди ощущают упадок сил, сонливость, хандру, апатию. Это связано с нехваткой солнца, уменьшением светового дня и сменой погоды.

Организму нужно больше энергии, чтобы тратить ее на обогрев, поэтому обычно осенью люди употребляют более калорийную пищу, чем летом. На ее переваривание уходит больше сил. Поэтому важно, чтобы в рационе оставалось достаточное количество клетчатки, ускоряющей пищеварение. Она содержится в овощах, листьях салата.

Чтобы чувствовать себя бодрым, нужно пить достаточное количество жидкости. Это также предотвращает переедание, которое часто связано именно с холодным временем года и сидячим образом жизни.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Полезно пить травяные чаи или добавлять в черный и зеленый чай цитрусовые. 

Чтобы сделать свою жизнь и состояние осенью максимально комфортными, следует уделить внимание распорядку дня.

Лучше вставать на рассвете – так вы увеличите световой день. Если получается, что вы выходите из дома, когда еще темно, а возвращаетесь, когда уже стемнело, необходимо днем выкроить перерыв на прогулку.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Гулять можно и нужно при любой погоде. Даже если идет дождь, не ленитесь выходить на улицу. Действия, а тем более на свежем воздухе, бодрят. Главное – взять надежный зонт и одеться по погоде. Очень важно не перемерзать, чтобы не подвергать организм стрессу.

Если хандру у вас вызывают длинные осенние вечера, подумайте, как их разнообразить. Можно пригласить друзей на ужин, почитать, посмотреть фильм, поиграть в настольные игры, связать что-то красивое на холодное время для себя и своих близких, создать композиции из осенних цветов и сухих листьев, найденных во время прогулки.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: погода, здоровье, фильм, осень, дождь, солнце, воздух, психология, витамины, зонт, фрукты, энергия, иммунитет, клетчатка, витамин С, чай
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