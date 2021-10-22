Как повысить жизненный тонус осенью

Организму нужно больше энергии, чтобы тратить ее на обогрев, поэтому обычно осенью люди употребляют более калорийную пищу, чем летом. На ее переваривание уходит больше сил. Поэтому важно, чтобы в рационе оставалось достаточное количество клетчатки, ускоряющей пищеварение. Она содержится в овощах, листьях салата.

Чтобы чувствовать себя бодрым, нужно пить достаточное количество жидкости. Это также предотвращает переедание, которое часто связано именно с холодным временем года и сидячим образом жизни.

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Полезно пить травяные чаи или добавлять в черный и зеленый чай цитрусовые.

Чтобы сделать свою жизнь и состояние осенью максимально комфортными, следует уделить внимание распорядку дня.

Лучше вставать на рассвете – так вы увеличите световой день. Если получается, что вы выходите из дома, когда еще темно, а возвращаетесь, когда уже стемнело, необходимо днем выкроить перерыв на прогулку.

Фото: depositphotos.com

Гулять можно и нужно при любой погоде. Даже если идет дождь, не ленитесь выходить на улицу. Действия, а тем более на свежем воздухе, бодрят. Главное – взять надежный зонт и одеться по погоде. Очень важно не перемерзать, чтобы не подвергать организм стрессу.

Если хандру у вас вызывают длинные осенние вечера, подумайте, как их разнообразить. Можно пригласить друзей на ужин, почитать, посмотреть фильм, поиграть в настольные игры, связать что-то красивое на холодное время для себя и своих близких, создать композиции из осенних цветов и сухих листьев, найденных во время прогулки.