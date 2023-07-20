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Как появилась "быстрая еда" и как часто можно ее есть

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Еду из фастфуда не стоит есть слишком часто
Еду из фастфуда не стоит есть слишком часто
Фото: depositphotos.com

21 июля отмечают Международный день нездоровой пищи. Обычно к этой категории относят еду из фаст-фудов. Издание "ГОРДОН" рассказывает, как они возникли.

Словосочетание fast food, от которого произошло название, переводится с английского как "быстрое питание".

Первое кафе быстрого питания возникло в США (Филадельфия) в начале 1900-х годов. Но рождением этого сегмента заведений считается 1912 год, когда была открыта закусочная "Автомат" от компании Horn & Hardart в Нью-Йорке.

Правда, люди и до этого любили быстро перекусить. Например, еще древние римляне покупали лепешки, смазанные маслом, на базарах и площадях городов. Эту выпечку также использовали как съедобные тарелки. На их основе позже появилось популярное блюдо итальянской кухни – пицца.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Лепешки, пирожки в Европе, лапша, фаршированные рисом мидии, шаурма – все это примеры традиционного фастфуда, присущего разным культурам.

Но массовых, промышленных масштабов это явление достигло в 1921 году в США, когда в штате Канзас компания “Белый замок” открыла свои заведения, в которых предлагали посетителям исключительно "быструю еду" – гамбургеры. Цена на них не менялась десятилетиями и составляла 5 центов.

После волны популярности пошел спад. Связано это было с тем, что врачи стали заявлять о вреде пищи из фастфуда.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Тогда компания White Castle решилась на авантюру – наняла людей, которые приходили за гамбургерами в белых халатах. Таким образом стремились создать впечатление, что врачи сами употребляют в пищу "быструю еду".

В 1940-х годах у White Castle появился конкурент – McDonald’s. Сначала в этом заведении готовили барбекю в формате придорожного кафе, но уже к 1948 году стали выпускать гамбургеры. В 1954 году McDonald’s открыла сеть заведений в США.

В комментарии каналу "24" диетолог Анастасия Соколова отметила, что если человек решил перекусить фастфудом, не нужно быстро поглощать пищу, поскольку это вредно. Перекус, по ее словам, должен продолжаться 10–15 минут.

"Быстрая еда" вредна тем, что содержит слишком много соли и сахара, тугоплавких жиров, недостаточное количество клетчатки. Регулярное употребление уличной пищи повышает риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, подагры, мочекаменной болезни. Потому не нужно злоупотреблять этими блюдами.

Важно помнить, что фастфуд не должен становиться привычкой в системе питания. Позволять себе блюда этой категории можно не чаще одного-двух раз в неделю.

Теги: интересное, фаст-фуд, диетолог, блюда, фастфуд
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