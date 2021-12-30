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Как провести 1 января с пользой и в удовольствие

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1 января можно встретиться с друзьями у кого-то дома или в ресторане
1 января можно встретиться с друзьями у кого-то дома или в ресторане
Фото: depositphotos.com

Первый день Нового года на контрасте с предшествующей праздничной ночью может показаться слишком спокойным и даже скучным. Но его легко сделать активным, полезным и незабываемым.

Даже если после празднования Нового года вы проснулись поздно, стоит сделать легкую разминку. Это приведет организм в тонус. Первым делом стоит выпить стакан воды с лимоном, чтобы осадить возможные последствия предшествующего празднества.

Если вы праздновали Новый год дома и у вас остались блюда после застолья, не спешите снова с самого утра накрывать стол по полной программе. Это будет слишком тяжело для системы пищеварения. Лучше отдать предпочтение еде, которая не слишком отличается от вашего обычного рациона по будням. А более тяжелую пищу лучше оставить для обеда.

Обязательно стоит выйти на улицу – это освежит и мысли, и тело. Прогулка по праздничному городу подарит приятные впечатления, тем более что уже не придется отвлекаться на предновогоднюю суету.

Можно устроить на фоне городской елки и праздничных декораций фотосессию с семьей или друзьями. При желании – в карнавальных костюмах.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В период новогодних праздников можно заказать тематические экскурсии, а также отправиться с детьми на театрализованное представление. Хорошим выбором будет поход в театр или на балет. Чтобы проникнуться атмосферой волшебства, безошибочным выбором будет "Щелкунчик" или "Снежная королева".

Если позволяет погода и выпало достаточное количество снега, стоит отправиться в лес кататься на лыжах или санках, а также пойти на каток.

Новый год многие предпочитают встречать в кругу семьи, а 1 января – идти в гости. Можно принять друзей у себя дома и продолжить празднование Нового года. Как вариант – встретиться компанией в кафе или ресторане.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Если хочется остаться дома с семьей, следует составить развлекательную программу. Например, петь караоке, читать по очереди стихи, поиграть в "крокодила" – разделиться на команды и отгадывать показанное с помощью жестов слово. Атмосферу праздничного уюта создадут гирлянды на елке, свечи, новогодняя музыка и фильмы.

Впечатления от насыщенного праздничного дня можно записать в дневник. Первый день нового года – хороший повод начать его вести.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: Новый год, карнавал , праздники, Санта-Клаус, фотосессия, Щелкунчик, застолье, интересное, балет, кафе, еда, караоке
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