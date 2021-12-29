Как спасти кожу с помощью керамидов CeraVe

Верхний слой эпидермиса противостоит внешним угрозам: вирусам, бактериям, химическим веществам, аллергенам.

В составе рогового слоя:

клетки-корнеоциты, на 80% состоят из кератина;

липидный матрикс – кристаллическая структура, соединяющая корнеоциты, состоит на 50% из керамидов, на 25% из холистерола и свободных жирных кислот.

Недостаток керамидов разрушает крепкую сеть, корнеоциты отмирают, на коже появляются сухие чешуйки, уплотнения, неприятные пятна. Разрушение рогового слоя приводит к свободному проникновению в организм инфекций и аллергий, иммунная защита организма стремительно снижается.

Фото: cerave.ua

CeraVe восстанавливает защиту кожи

Исследования липидного матрикса и их важности в иммунной защите человека ведутся более 25 лет. В 2005 году после долгих клинических исследований был создан бренд эффективной косметики CeraVe. Совместно с дерматологами разработана линия продукции, обогащенная керамидами 1,3,6-2, жирными кислотами и липидами, необходимыми для регенерации и нормализации клеточного состава эпидермиса.

Средства CeraVe:

возвращают красоту кожи;

устраняют зуд, шелушение, уплотнение рогового слоя;

успешно борются с проявлениями атопического дерматита;

активизируют защитные функции эпидермиса;

повышают иммунную защиту организма.

Кожа насыщена влагой, витаминизирована, здорова на клеточном уровне. Ухододовая профилактическая косметика показана детям с трех лет и взрослым независимо от гендера.

Препараты CeraVe разработаны для всех типов кожи.

Бренд предлагает удобные сочетания косметики для любого типа кожи:

очищение и увлажнение лица и тела;

эмульсии, гели, лосьоны и молочко с увлажняющим эффектом;

крем для кожи вокруг глаз;

восстановительные кремы и гели для дневного ночного использования.

Все препараты бренда обладают пролонгированным действием: уникальная технология MVE Multivesicular Emulsions Technology содержит полезные вещества косметики в нанокапсулах, последовательно высвобождающих керамиды и липиды в течение длительного времени.