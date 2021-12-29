Как спасти кожу с помощью керамидов CeraVe

Верхний слой эпидермиса противостоит внешним угрозам: вирусам, бактериям, химическим веществам, аллергенам.
В составе рогового слоя:
Недостаток керамидов разрушает крепкую сеть, корнеоциты отмирают, на коже появляются сухие чешуйки, уплотнения, неприятные пятна. Разрушение рогового слоя приводит к свободному проникновению в организм инфекций и аллергий, иммунная защита организма стремительно снижается.
CeraVe восстанавливает защиту кожи
Исследования липидного матрикса и их важности в иммунной защите человека ведутся более 25 лет. В 2005 году после долгих клинических исследований был создан бренд эффективной косметики CeraVe. Совместно с дерматологами разработана линия продукции, обогащенная керамидами 1,3,6-2, жирными кислотами и липидами, необходимыми для регенерации и нормализации клеточного состава эпидермиса.
Средства CeraVe:
Кожа насыщена влагой, витаминизирована, здорова на клеточном уровне. Ухододовая профилактическая косметика показана детям с трех лет и взрослым независимо от гендера.
Препараты CeraVe разработаны для всех типов кожи.
Бренд предлагает удобные сочетания косметики для любого типа кожи:
Все препараты бренда обладают пролонгированным действием: уникальная технология MVE Multivesicular Emulsions Technology содержит полезные вещества косметики в нанокапсулах, последовательно высвобождающих керамиды и липиды в течение длительного времени.