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Как спасти кожу с помощью керамидов CeraVe

Все препараты бренда обладают пролонгированным действием
Все препараты бренда обладают пролонгированным действием
Фото: cerave.ua

Снова кожа шелушится, покрыта неприятными пятнами, локти сухие, а пятки вот-вот потрескаются? Проблема дисбаланса клеточного состава кожи у многих возникает в раннем возрасте, передается по наследству, обостряется после стрессов, болезней, в межсезонье. Если кожа склонна к атопии, используйте эффективный состав препаратов CeraVe в Украине, которая вместе со странами ЕС и США получила доступ к сертифицированной оригинальной продукции известного бренда.

Почему кожа теряет свои защитные функции

Верхний слой эпидермиса противостоит внешним угрозам: вирусам, бактериям, химическим веществам, аллергенам.

В составе рогового слоя:

  • клетки-корнеоциты, на 80% состоят из кератина;
  • липидный матрикс – кристаллическая структура, соединяющая корнеоциты, состоит на 50% из керамидов, на 25% из холистерола и свободных жирных кислот.

Недостаток керамидов разрушает крепкую сеть, корнеоциты отмирают, на коже появляются сухие чешуйки, уплотнения, неприятные пятна. Разрушение рогового слоя приводит к свободному проникновению в организм инфекций и аллергий, иммунная защита организма стремительно снижается.

Фото:
Фото: cerave.ua

CeraVe восстанавливает защиту кожи

Исследования липидного матрикса и их важности в иммунной защите человека ведутся более 25 лет. В 2005 году после долгих клинических исследований был создан бренд эффективной косметики CeraVe. Совместно с дерматологами разработана линия продукции, обогащенная керамидами 1,3,6-2, жирными кислотами и липидами, необходимыми для регенерации и нормализации клеточного состава эпидермиса.

Средства CeraVe:

  • возвращают красоту кожи;
  • устраняют зуд, шелушение, уплотнение рогового слоя;
  • успешно борются с проявлениями атопического дерматита;
  • активизируют защитные функции эпидермиса;
  • повышают иммунную защиту организма.

Кожа насыщена влагой, витаминизирована, здорова на клеточном уровне. Ухододовая профилактическая косметика показана детям с трех лет и взрослым независимо от гендера.

Препараты CeraVe разработаны для всех типов кожи.

Бренд предлагает удобные сочетания косметики для любого типа кожи:

  • очищение и увлажнение лица и тела;
  • эмульсии, гели, лосьоны и молочко с увлажняющим эффектом;
  • крем для кожи вокруг глаз;
  • восстановительные кремы и гели для дневного ночного использования.

Все препараты бренда обладают пролонгированным действием: уникальная технология MVE Multivesicular Emulsions Technology содержит полезные вещества косметики в нанокапсулах, последовательно высвобождающих керамиды и липиды в течение длительного времени.

Теги: здоровье, аллергия, косметика
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