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Как выбрать теплый плед

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Плед поможет согреться в холода
Плед поможет согреться в холода
Фото: depositphotos.com

С наступлением холодов в условиях войны, которую РФ ведет против Украины, и разрушением объектов инфраструктуры украинцев призывают беречь тепло и экономить электроэнергию. Поэтому важно использовать подручные средства для согревания. Издание "ГОРДОН" рассказывает, как выбрать теплый плед.

Самым теплым является плед из 100% натуральной шерсти. Но при этом он не самый практичный. Шерсть может сбиваться и сильно колоть. Чтобы понять, насколько комфортно будет укрываться пледом, при покупке сожмите в горсть ткань и немного потрите. Прислушайтесь к собственным ощущениям – насколько комфортен материал к телу.

Иногда производитель указывает, шерсть какого именно животного использована в изделии. Стоит учесть, что наиболее приятны при прикосновении к коже кашемир, пашмина, а самые теплые – верблюжья и овечья шерсть, но они могут колоть.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Плед из натуральной шерсти желательно чистить не самостоятельно, а в химчистке, поскольку при стирке, особенно в горячей воде, он может сбиться. Также важно помнить, что натуральная шерсть может вызывать аллергию.

Практичным вариантом является плед из смесовой пряжи: в нем в разном процентном соотношении сочетаются шерсть и синтетика или шерсть и коттон. Такое изделие на ощупь обычно более мягкое.

Плед из полиэстера поможет согреться, если в квартире не слишком холодно. Но такие изделия, даже если они достаточно толстые, будут менее теплыми, чем натуральные. Если же все-таки поставлена задача выбрать плед из искусственных волокон, нужно помнить, что более теплыми будут ткани, имеющие длинный ворс: искусственный мех или плюш. А самый теплый плед из искусственного материала – двойной.

Недостаток пледов из синтетики в том, что они электризуются, поэтому их лучше стирать с применением антистатического ополаскивателя или сбрызгивать спреем, снимающим статику.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

О практичности материала можно судить по сгибам. Если в этих местах даже на новом пледе уже есть потертости и окатыши, это означает, что вещь быстро придет в негодное состояние.

Важно также, чтобы на изделии не было спущенных петель, проплешин, пропущенных строчек. При покупке плед нужно развернуть полностью, посмотреть его на просвет на предмет описанных выше недостатков. Затем сложить пополам, потом еще раз – в квадрат, – чтобы проверить, имеет ли изделие равные стороны, не перекошено ли оно.

Если вы отдаете предпочтение ярким расцветкам, понюхайте ткань – важно, чтобы она не имела неприятного химического запаха.

Теги: отопление, электроэнергия, украинцы, квартира, интересное, искусственный мех, покупки, плед
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