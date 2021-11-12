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Как выбрать вкусную хурму

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О вкусе хурмы можно узнать по форме плода
О вкусе хурмы можно узнать по форме плода
Фото: depositphotos.com

В магазинах и на рынке наиболее распространены два вида хурмы: обычная хурма и королек. Среди них различают сорта, которые отличаются по вкусу и консистенции.

Плод обычной хурмы – с кожурой ярко-оранжевого цвета и более светлой мякотью. Хурма-королек самая сладкая. Это плод, который развился из опыленных цветков. Внешне плоды этого вида округлые и более темного цвета, могут быть даже коричневатыми.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Некоторые сорта хурмы отличаются повышенной терпкостью, имеют так называемый вяжущий эффект. Это плоды острой формы. Приплюснутые и округленные слаще. Они имеют минимальную терпкость.

При выборе хурмы нужно обратить внимание на целостность плодов. Они не должны быть треснутыми или подгнившими. Цвет должен быть однородным. Белесые или зеленоватые пятна свидетельствуют о том, что хурма была слишком рано собрана. Темно-коричневый – что она слишком долго лежала и уже начинает подгнивать.

Спелая хурма должна быть мягкой. Это касается и хурмы-королька, и небольшой по размеру инжирной хурмы. Исключение – шарон. Эти небольшие плоды твердые даже в самом спелом состоянии.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Хурму необходимо хорошо мыть, а лучше даже снимать кожуру, чтобы исключить попадание в организм вредных химикатов, которыми плоды могут обрабатывать как в процессе созревания, так и перед транспортировкой.

Хранить хурму нужно при комнатной температуре, но вдали от батареи, чтобы она не начала быстро портиться.

О полезных свойствах и потенциальном вреде хурмы можно узнать здесь.

Теги: здоровье, хурма, фрукты
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