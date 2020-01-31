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Праздник 1 февраля: Международный день десерта

Празднование дня десерта началось с появления нового лакомства – кейк-попа, а со временем символом этого дня стали и другие пирожные.

В Международный день десерта кондитерские предлагают новинки меню
В Международный день десерта кондитерские предлагают новинки меню
Фото: bakerella / Instagram

Международный день десерта – неофициальный праздник, но это не мешает ему становиться все более популярным в мире.

Его создание инициировала американка Энджи Дадли – блогер и кондитер. Она прославилась как автор десерта кейк-поп. Считается, что именно его появление 1 февраля 2008 года и дало старт празднику.

Кейк-поп – десерт, напоминающий чупа-чупс: конфету на палочке. Изначально он готовился из бисквитного теста и шоколадной глазури, но позже появились вариации этого блюда.

Фото: bakerella / Instagram
Фото: bakerella / Instagram

Идея миниатюрного пирожного в виде шарика понравилась не всем, но сама Дадли в нее поверила и стала выпекать многочисленные вариации кейк-попов. Она стала придавать им разную форму и выпекать пирожные к праздникам: Рождеству, Хэллоуину, Дню благодарения.

Вскоре такие пирожные стали востребованными: они нравились аудитории разного возраста и были удобным блюдом для подачи на вечеринках и детских праздниках.

Дадли стала настоящей звездой в США. Она выпустила книгу "Кейк-попы: подсказки, советы и рецепты" и стала проводить мастер-классы по изготовлению пирожного на палочке.

Фото: bakerella / Instagram
Фото: bakerella / Instagram

На встречи с Дадли в американских супермаркетах стал выстраиваться очереди, чтобы взять у не автограф или разведать новый секрет приготовления кейк-попов. А сеть кофеен Starbucks купила у кондитера права на продажу этого десерта в своих заведениях.

Международный день десерта стал обобщенным праздником, посвященным не только кейк-попу, а и всем сладостям в принципе. 1 февраля кондитерские разных стран представляют новинки меню, проводят мастер-классы по приготовлению и оформлению десертов, устраивают конкурсы поваров.

Теги: интересное, десерт
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