Международный день ручного письма. Кто изучал почерк и что специалисты могут узнать по нему

На почерк человека обращали внимание философы, исследователи и врачи. Эти знания оформились как в псевдонауку, так и стали вспомогательными методами в серьезных исследованиях.

23 января отмечается международный День почерка, или День ручного письма. Этот праздник в 1977 году инициировала Ассоциация производителей пишущих принадлежностей США. Эта дата была выбрана, поскольку является днем рождения американского политика Джона Хэнкока (1737–1797), который расписался первым на Декларации Независимости.

Еще древнегреческий философ Аристотель заметил, что письмо отражает характер человека, и каждый почерк индивидуален. На него влияет множество факторов: психологическое состояние, характер, возраст, состояние здоровья, вид деятельности.

Поскольку почерк многое может сказать о человека, его изучение оформилось в отдельную науку – графологию.

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Основателем графологии считается французский аббат Мишон. Он заложил основы систематического изучения почерка. А в 1622 году появился трактат "Как узнать природу и качества человека, взглянув на букву, которую он написал" итальянского исследователя Бальдо о письме и почерке.

В XIX—XX веке знания о почерке стали использовать в судебном производстве. Со второй половины XX века графология стала считаться псевдонаукой. При этом в криминалистике до сих пор проводится почерковедческая экспертиза, помогающая идентифицировать написанное определенным человеком, отличить его почерк от других.

Фото: depositphotos.com

В неврологии и психиатрии также иногда рассматривают особенности письма для более точной постановки диагноза.

Знаменитый советский психиатр, академик Владимир Бехтерев тайно произвел экспертизу почерка диктатора Иосифа Сталина. По одной из теорий, именно это исследование стоило ученому жизни. Бехтерев сделал выводы, что Сталин – агрессивная личность с манией преследования. Вскоре после того как Бехтерев поделился с коллегами своими выводами, он погиб при невыясненных обстоятельствах.

Почерк человека может меняться не только с возрастом, а и в зависимости от обстоятельств: быстро ли он пишет или медленно, на какой поверхности, с каким нажимом. Но, тем не менее, общие черты письма все равно остаются. Часто их может определить только специалист.

О связи почерка и характера человека более подробно можно прочитать здесь.