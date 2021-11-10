На какой детской одежде лучше не экономить?

Нижнее белье

Трусики, майки – это те вещи, которые имеют непосредственный контакт с кожей малыша. Поэтому при их выборе необходимо отдавать предпочтение белью, которое пошито из качественного и натурального материала. Ткань обязательно должна хорошо пропускать воздух, впитывать и выводить влагу, не вызывать раздражения на коже.

Не менее важным является крой нижнего белья. Оно должно быть удобным, не мешать движению малыша, а швы не должны натирать кожу.

Пижама

Так как в пижаме ребенок проводит всю ночь и она контактирует с телом ребенка, при ее покупке стоит ориентироваться на правила выбора нижнего белья. Пижама должна быть сшита из мягкой и качественной ткани, не иметь твердого декора и давящей резинки.

Идеальным материалом считается хлопок. Чтобы изделие хорошо сохраняло форму, может присутствовать небольшой процент синтетических волокон.

Верхняя одежда

Пальто, куртки, пуховики должны защищать ребенка во время прогулки, не пропуская ветер, влагу и холод. Поэтому хорошая верхняя одежда состоит из нескольких слоев. Один будет препятствовать потере тепла, а другой защитит от проникновения холода под одежду. У качественных курток предусмотрены манжеты, ветрозащитная планка, кулиски для регулирования объема.

Школьная форма

Школьную форму ребенку придется носить ежедневно, поэтому на ней также не стоит экономить. При этом необходимо учесть, что ее нужно часто стирать, поэтому ткань должна быть качественной (не линять, не растягиваться).

Отдельно стоит сказать о спортивной форме. Костюм должен быть пошит из дышащей ткани, которая хорошо держит форму даже после многократных стирок. Фурнитура должна быть надежной и безопасной, а резинки – не сдавливать и не натирать.

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