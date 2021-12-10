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Тайна зимних вечерниц. Как гадали на День Андрея

На Андрея гадали как в одиночестве, так и с подругами
На Андрея гадали как в одиночестве, так и с подругами
Фото: depositphotos.com

13 декабря в Украине отмечается День святого Андрея. Это второй зимний праздник после Дня Катерины (6 декабря), когда, согласно традиции, молодежь собиралась на гуляния – вечерницы. А ночью девушки пытались узнать свою судьбу – гадали.

На вечерницы приходили холостые мужчины и незамужние девушки. Они пели, танцевали. К вечерницам готовились заранее. Каждый приносил какое-то угощение и выпивку. Именно на таких мероприятиях в старину можно было ближе пообщаться с противоположным полом, пофлиртовать и проявить симпатию. 

Фото: Музей живої історії "Мамаєва Слобода" / Facebook
Фото: Музей живої історії "Мамаєва Слобода" / Facebook

Вечерницы начинались с наступлением сумерек, а глубокой ночью девушки отправлялись гадать. Делали это как в одиночестве, так и группами.

Одно из старинных гаданий, в котором принимали участие несколько девушек, – на нитке. Все участницы брали нити одинаковой длины и из одного мотка и одновременно их поджигали. Верили, что та, у которой нитка сгорит быстрее, раньше других выйдет замуж.

Чтобы узнать, стоит ли ждать свадьбу в ближайший год, девушка брала горстку фасоли, насыпала ее в миску, а в пустую емкость перебрасывала по одной штуке фасолины, приговаривая поочередно: "В девках сижу", "замуж пойду". На какой фразе закончится фасоль, то, считалось, и будет суждено в ближайшем году.

В старину верили, что зеркало – это вход в другой мир, а потому рассчитывали в праздник увидеть в нем свою судьбу. Для этого перед зеркалом с двух сторон ставили зажженные свечи. Долго всматривались в полученный условный коридор из огоньков, а затем, закрыв глаза, проговаривали: "Святой Андрей, помоги, суженого моего покажи!"

Быстро открывали глаза и всматривались в отражение. Считалось, что в освещенном светом свечей зеркале можно увидеть силуэт или лицо будущего мужа.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Чтобы узнать, как будут звать супруга, нужно было на рассвете 13 декабря выйти на улицу и спросить имя у первого встречного мужчины. Девушки считали, что именно так и будут звать суженого.

А чтобы узнать, какой будет жизнь в браке, брали несколько мисок, в которые помещали сахар, соль, хлеб, лук и деньги. Нужно было с закрытыми глазами выбрать одну чашку. В зависимости от ее содержимого трактовали будущее. Сахар сулил веселую жизнь, соль – заботы, хлеб – достаток, лук – слезы, деньги – богатство.

Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: праздники, интересное, традиции, День Андрея, День святого Андрея, гадание
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