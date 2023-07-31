Путь к славе, признание в мире, поддержка Украины. Интересные факты об авторе поттерианы Роулинг

Сложный путь

Роулинг написала первую книгу о юном волшебнике Гарри Поттере в 1995 году. Литературный агент писательницы отправил рукопись в 12 издательств, но те отклонили ее.

В 1996 году небольшое издание Bloomsbury все же приняло текст. При этом Роулинг посоветовали не увлекаться слишком сильно написанием детских книг, а найти какую-то серьезную работу. Но книга оказалась успешной. И в 1997 году Роулинг получила грант на продолжение романа.

Небывалый успех

Уже к 2007 году книга "Гарри Поттер и Дары смерти" стала самой продаваемой в истории. Она вышла тиражом 11 млн экземпляров.





Фото: Harry Potter / Facebook

А поттериана на сегодняшний день за почти 30 лет разрослась до индустрии развлечений. В предместье Лондона открыт музей Harry Potter Studio, парк аттракционов в Орландо (США), на Лестер-сквер в Лондоне установили памятник Гарри Поттеру. В мире выпускается огромное количество продукции с символикой поттерианы.

В одном ряду с королевой

В 2001 году британский Королевский монетный двор выпустил монету номиналом 25 пенсов с изображением Гарри Поттера.

А в 2010 году Роулинг признали самой влиятельной женщиной Великобритании. За ней в списке следовали дизайнер Виктория Бекхэм и ныне покойная королева Елизавета II.

Поттериана обогатила мир новым термином

В романах Роулинг использовала слово "магл". Этот термин – ее авторское изобретение. Так она назвала человека, не имеющего способности к магии. Это антоним слова "маг".

В 2002 году это слово внесли в Оксфордский словарь английского языка.

Поддержка Украины

Роулинг открыто осудила страну-агрессора Россию и ее лидера Владимира Путина.

Писательница заявила, что он убивает мирных людей за их "преступное" сопротивление".

Один из первых постов в 2023 году Роулинг посвятила Украине. "Желаю вам и всем вашим соотечественникам много счастья в новом году", – написала она, добавив хештег на английском языке "Слава Украине!".