Путь к славе, признание в мире, поддержка Украины. Интересные факты об авторе поттерианы Роулинг

Сложный путь
Роулинг написала первую книгу о юном волшебнике Гарри Поттере в 1995 году. Литературный агент писательницы отправил рукопись в 12 издательств, но те отклонили ее.
В 1996 году небольшое издание Bloomsbury все же приняло текст. При этом Роулинг посоветовали не увлекаться слишком сильно написанием детских книг, а найти какую-то серьезную работу. Но книга оказалась успешной. И в 1997 году Роулинг получила грант на продолжение романа.
Небывалый успех
Уже к 2007 году книга "Гарри Поттер и Дары смерти" стала самой продаваемой в истории. Она вышла тиражом 11 млн экземпляров.
А поттериана на сегодняшний день за почти 30 лет разрослась до индустрии развлечений. В предместье Лондона открыт музей Harry Potter Studio, парк аттракционов в Орландо (США), на Лестер-сквер в Лондоне установили памятник Гарри Поттеру. В мире выпускается огромное количество продукции с символикой поттерианы.
В одном ряду с королевой
В 2001 году британский Королевский монетный двор выпустил монету номиналом 25 пенсов с изображением Гарри Поттера.
А в 2010 году Роулинг признали самой влиятельной женщиной Великобритании. За ней в списке следовали дизайнер Виктория Бекхэм и ныне покойная королева Елизавета II.
Поттериана обогатила мир новым термином
В романах Роулинг использовала слово "магл". Этот термин – ее авторское изобретение. Так она назвала человека, не имеющего способности к магии. Это антоним слова "маг".
В 2002 году это слово внесли в Оксфордский словарь английского языка.
Поддержка Украины
Роулинг открыто осудила страну-агрессора Россию и ее лидера Владимира Путина.
Писательница заявила, что он убивает мирных людей за их "преступное" сопротивление".
Один из первых постов в 2023 году Роулинг посвятила Украине. "Желаю вам и всем вашим соотечественникам много счастья в новом году", – написала она, добавив хештег на английском языке "Слава Украине!".
31 июля Роулинг исполняется 58 лет.
Серия книг о приключениях Гарри Поттера состоит из семи томов, которые начиная с 2007 года были проданы общим тиражом более 500 млн экземпляров по всему миру.
В октябре 1998 года Warner Bros. приобрела права на экранизацию первых двух романов писательницы. На сегодняшний день выпущено восемь фильмов о Гарри Поттере.