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Почему не нужно скрывать слезы от детей. Ответ психолога

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Слезы являются естественным проявлением эмоций
Слезы являются естественным проявлением эмоций
Фото: depositphotos.com

Скрывая свои эмоции, в том числе и слезы от детей, можно отдалить их от себя и ухудшить собственное ментальное здоровье. Так считает психолог и методист проекта "Несокрушимая мама" от "Фонда Маша" Ирина Басиста. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба организации.

Женщины часто считают, что им нельзя плакать на людях, даже в присутствии близких, а тем более детей, поскольку необходимо быть сильными. Слезы считают проявлением слабости.

"Природа не дала нам ничего лишнего, и если слезы есть – они нам нужны. Плачьте тогда, когда хочется, потому что в этом нуждается ваша психика", – объяснила психолог.

Что чувствуют дети, когда мама плачет

1. Страх.

Дети ощущают тревогу, видя маму в слезах. Но причина тому не ее плач, а непонимание, почему у мамы такие эмоции. Поэтому нужно объяснить ребенку, чем вызваны слезы, – и его уровень тревоги снизится.

2. Дети могут плакать рядом

Важно осознать, что дети привязаны к родителям эмоционально, и если взрослые чувствуют напряжение – оно передается и ребенку.

Детское напряжение может перерастать в истерики, ухудшение поведения, чрезмерную активность или пассивность. Когда дети плачут вместе с родителями, они получают разрешение на реагирование и расслабление.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Нужно показать ребенку, что, несмотря на слезы, вы готовы поддерживать его и себя.

3. Видя слезы взрослых, дети учатся выражать эмоции и справляться с ними

На примере родителей дети понимают механизм самостабилизации, а также учатся быть в контакте с другими, когда трудно.

Если родители скрывают эмоции, дети будут делать так же – например, плакать и грустить в одиночестве.

Выражать свои эмоции и разделять их с близкими – нормально. Это можно делать и в присутствии ребенка, и наедине, и рядом с другими близкими людьми. Это полезно для самочувствия, отношений и здоровой атмосферы в семье.

Теги: здоровье, дети, женщины, советы, психолог, родители, эмоции
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