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Синдром "плохой матери". Как перестать корить себя

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Синдром "плохой матери" способен вызвать апатию
Синдром "плохой матери" способен вызвать апатию
Фото: depositphotos.com

Во время войны многие женщины признаются, что часто чувствуют вину перед детьми из-за нехватки времени и невозможности дать больше, чем хотелось бы. О том, как побороть это чувство и перестать корить себя, рассказала психолог проекта "Несокрушимая мама", инициированного "Фондом Маша", Ирина Басиста. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба "Фонда Маша".

Синдром "плохой матери" – это боль и грусть из-за того, что кажется, будто не получается дать ребенку необходимое и в достаточном количестве. Самообвинение ведет к истощению, отчаянию и депрессии", – отметила психолог.

Женщины жалуются на давящее чувство, будто они не справляются с обязанностями матери в принципе, на нехватку сил и апатию.

Как бороться с чувством вины

Нужно самой для себя выяснить, кто виноват в сложившейся ситуации. Признать, что времени и возможностей стало меньше из-за того, что на Украину напала страна-агрессор Россия. Именно она разрушила мирную жизнь, привычный уклад и планы.

Необходимо сконцентрироваться на том, как максимально использовать то время, которым можно распоряжаться.

"У нашего мозга только одна главная задача – выжить, поэтому все, что вы сейчас делаете, нацелено на выживание и приспособление к новым реалиям. Выживете вы – выживут ваши дети. Поэтому психика делает все, чтобы преодолевать стресс и жить. Кто-то справляется лучше, кому-то нужно больше времени. Мы все разные, поэтому по-разному проходим и проживаем военный опыт", – отметила психолог.

Следует составить список того, что у вас хорошо получается. Он может выглядеть примерно так: 

● до войны я не давала ребенку смотреть мультфильмы, а теперь без них не справляюсь. Но подобрала развивающие мультики и ограничила время просмотра;
● я мало провожу времени с ребенком, но нашла отличную няню, садик, и все выходные мы вместе;
● я не могу справиться со своим подростком, но хожу к психологу, ищу специалистов и смотрю видео по воспитанию.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Для себя нужно отмечать, что именно можно улучшить в себе как маме, и постепенно идти к цели. 

Эффективным может быть и аутотренинг. Напишите себе напоминание в телефоне или повесьте на зеркале стикер с текстом: "Я достаточно хорошая мама, я самая лучшая мама для своих детей, я справлюсь!" Важно осознать, что в первую очередь необходимо чувствовать реализацию себя как матери в собственном понимании.

Теги: война, дети, женщины, психолог, мама
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