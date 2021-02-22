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Превращение в слона – фейк или прорывная технология?

В сети бурно обсуждают ролик, речь в котором идет о весьма необычной технологии. Главным посылом видео выступает техническая возможность превратить человека… в слона. Звучит более чем странно – именно поэтому мы предприняли попытку докопаться до сути видеоряда.

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Никто пока не знает, что это за технология превращения людей в слонов
Никто пока не знает, что это за технология превращения людей в слонов

В первую очередь мы пытаемся понять, кто является автором этой идеи. Вопросы также вызывает смысловая нагрузка вышедшего ролика. С одной стороны, похоже на розыгрыш. С другой, с момента достаточно громкого инфоповода прошло достаточно времени – вероятно, настало время для новости, оглушительной по своим масштабам.

ВИДЕО
Видео: Buna / YouTube

Возможно, в ролике проводится аналогия с известным крылатым выражением: "Довольный, как слон"? Конечно же, так повелось оттого, что в шутливой форме мы сравниваем человека с огромным животным. Таким образом, мы многократно усиливаем описание эмоции наслаждения. Видимо, создатели обсуждаемой "технологии" слишком буквально восприняли эту поговорку.

Никто пока не знает, что это за технология превращения людей в слонов, но надеемся, что уже совсем скоро она раскроет свой секрет. Все мы с нетерпением ждем, когда сможем понять – это вымысел или наши предстоящие реалии? Оставайтесь с нами, чтобы первыми узнать, в чем тут дело.

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