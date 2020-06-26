Проклятие Текумсе. Почему 2020-й может стать роковым годом для американского президента

Проклятие индейского вождя Текумсе, предрекшего смерть американских президентов, "работало" на протяжении более чем ста лет.

В конце XVIII века, после того как США выиграли в противостоянии с Великобританией, они начали отбирать земли у индейцев, в том числе уничтожая мирное население. Текумсе – предводитель индейского племени шауни, проживавшего на территории штатов Огайо, Оклахома и Кентукки, активно боролся с захватчиками.

Ему удалось даже создать военный союз с другими индейскими племенами, чтобы отстоять свою территорию. В 1810 году генерал Уильям Генри Гаррисон начал наступление, после чего Текумсе заявил, что призовет на помощь британцев. Но американская армия наступала решительно, и индейцы потерпели поражение.

Еще некоторое время Текумсе пытался бороться с американцами, пошел на союз с британцами, но те предали его. В 1813 году вождь погиб.

Текумсе успел передать Гаррисону, имевшему президентские амбиции, что, если он займет желаемый пост, вскоре умрет. Текумсе добавил, что каждый последующий президент, избранный в год, который без остатка делится на 20, умрет или будет убит до окончания своего срока на должности.

Проклятие вождь распространил "до седьмого колена".

Смерть Текумсе. Фото: wikimedia.org

Гаррисон на протяжении десятилетий строил административную карьеру. А в 1840 году был избран президентом. А уже в марте 1841 года он, произнося инаугурационную речь, сильно простудился. Болезнь развивалась стремительно и с осложнениями, приведя к заражению крови. Вскоре Гаррисон умер.

До окончания обозначенного срока "до седьмого колена" проклятие Текумсе сбывалось без исключений. Кроме Гаррисона, под зловещий рок подпали Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли, Уоррен Гардинг, Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди.

Джон Кеннеди стал последним в цепочке "проклятых" американских президентов. Фото: biography.com

После смерти Кеннеди посчитали, что действие проклятия остановилось. Тем не менее каждый американский президент, вступивший в должность в год, кратный 20, сталкивался с прямыми угрозами жизни. Подтверждением тому называют тот факт, что представитель восьмого колена, Рональд Рейган, избранный в 1980 году (в дату, кратную 20), хоть и подвергся покушению в 1981 году, но выжил.

Джордж Буш-младший, представитель девятого колена, избранный в 2000 году, тоже избежал смерти в 2005-м. Тогда в Грузии в него бросили предмет, напоминавший ручную гранату. Взрывоопасное приспособление не сработало.

Ближайшие президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года. Главными соперниками станут Джо Байден, выдвигающийся от демократов, и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. Они могут стать десятым коленом в истории проклятия Текумсе, а 2020-й – "роковым" годом для США.