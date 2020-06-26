ГОРДОН
 
 
Интересное

Проклятие Текумсе. Почему 2020-й может стать роковым годом для американского президента

Проклятие индейского вождя Текумсе, предрекшего смерть американских президентов, "работало" на протяжении более чем ста лет.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Проклятие Текумсе подействовало на семерых американских президентов
Проклятие Текумсе подействовало на семерых американских президентов
Фото: the-submarine.ru

В конце XVIII века, после того как США выиграли в противостоянии с Великобританией, они начали отбирать земли у индейцев, в том числе уничтожая мирное население. Текумсе – предводитель индейского племени шауни, проживавшего на территории штатов Огайо, Оклахома и Кентукки, активно боролся с захватчиками.

Ему удалось даже создать военный союз с другими индейскими племенами, чтобы отстоять свою территорию. В 1810 году генерал Уильям Генри Гаррисон начал наступление, после чего Текумсе заявил, что призовет на помощь британцев. Но американская армия наступала решительно, и индейцы потерпели поражение.

Еще некоторое время Текумсе пытался бороться с американцами, пошел на союз с британцами, но те предали его. В 1813 году вождь погиб.

Текумсе успел передать Гаррисону, имевшему президентские амбиции, что, если он займет желаемый пост, вскоре умрет. Текумсе добавил, что каждый последующий президент, избранный в год, который без остатка делится на 20, умрет или будет убит до окончания своего срока на должности.

Проклятие вождь распространил "до седьмого колена".

Смерть Текумсе. Фото: wikimedia.org
Смерть Текумсе. Фото: wikimedia.org

Гаррисон на протяжении десятилетий строил административную карьеру. А в 1840 году был избран президентом. А уже в марте 1841 года он, произнося инаугурационную речь, сильно простудился. Болезнь развивалась стремительно и с осложнениями, приведя к заражению крови. Вскоре Гаррисон умер.

До окончания обозначенного срока "до седьмого колена" проклятие Текумсе сбывалось без исключений. Кроме Гаррисона, под зловещий рок подпали Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли, Уоррен Гардинг, Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди.

Фото: biography.com
Джон Кеннеди стал последним в цепочке "проклятых" американских президентов. Фото: biography.com

После смерти Кеннеди посчитали, что действие проклятия остановилось. Тем не менее каждый американский президент, вступивший в должность в год, кратный 20, сталкивался с прямыми угрозами жизни. Подтверждением тому называют тот факт, что представитель восьмого колена, Рональд Рейган, избранный в 1980 году (в дату, кратную 20), хоть и подвергся покушению в 1981 году, но выжил.

Джордж Буш-младший, представитель девятого колена, избранный в 2000 году, тоже избежал смерти в 2005-м. Тогда в Грузии в него бросили предмет, напоминавший ручную гранату. Взрывоопасное приспособление не сработало.

Ближайшие президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года. Главными соперниками станут Джо Байден, выдвигающийся от демократов, и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию. Они могут стать десятым коленом в истории проклятия Текумсе, а 2020-й – "роковым" годом для США.

Теги: США, выборы, смерть, Джо Байден, Джордж Буш, инаугурация, история, Дональд Трамп, выборы в США, Франклин Рузвельт, президент, Авраам Линкольн, Рональд Рейган, Джон Кеннеди, интересное
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди
  Гончаренко: Были случаи, когда на моих руках умирали люди G
Алеся БАЦМАН
Записки бывшего подполковника КГБ: Олимпийские достижения и допинговые традиции советских спецслужб
Записки бывшего подполковника КГБ: Олимпийские достижения и допинговые традиции советских спецслужб G
Владимир ПОПОВ
  Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время"
  Кикабидзе: Недавно с мамой Саакашвили встречался, она говорит: "Боюсь за него все время" G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда “Американской истории ужасов” Эмма Робертс беременна первенцем
Звезда “Американской истории ужасов” Эмма Робертс беременна первенцем
"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой
"С боевыми подругами". Астафьева в откровенном декольте снялась вместе с подтанцовкой
  "Ты знаешь, Любань, так сердце болит. Врачи сказали, что у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова
  "Ты знаешь, Любань, так сердце болит. Врачи сказали, что у меня проблемы". Успенская прокомментировала состояние здоровья Ефремова
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
"Лиза-блогерша". Дочь Пугачевой и Галкина показала "бриллиант"
72-летняя Мей Маск показала, как выглядела в школьные годы
72-летняя Мей Маск показала, как выглядела в школьные годы
Killing Me Softly with His Song. Гайтана исполнила знаменитую песню. Аудио
Killing Me Softly with His Song. Гайтана исполнила знаменитую песню. Аудио
Йовович рассказала, с чего начинается день у ее 12-летней дочери
Йовович рассказала, с чего начинается день у ее 12-летней дочери
Каминская позировала полуобнаженной на фоне медицинской кушетки. Соцсети заподозрили певицу в беременности
Каминская позировала полуобнаженной на фоне медицинской кушетки. Соцсети заподозрили певицу в беременности
  The One. Шакира выпустила ролик на песню 2001 года. Видео
  The One. Шакира выпустила ролик на песню 2001 года. Видео
Джамала снялась в фильме режиссера Дэвида Добкина о "Евровидении"
Джамала снялась в фильме режиссера Дэвида Добкина о "Евровидении"
"Я кролик". Никитюк снялась в поле
"Я кролик". Никитюк снялась в поле
Литвинова показала, как проводила время с Земфирой в Париже
Литвинова показала, как проводила время с Земфирой в Париже
  "Никто так не троллит Настю, как муж". Потап с хоботом исполнил песню Каменских о слоне
  "Никто так не троллит Настю, как муж". Потап с хоботом исполнил песню Каменских о слоне
24-летняя невеста 62-летнего Лундгрена поделилась снимками с велопрогулки
24-летняя невеста 62-летнего Лундгрена поделилась снимками с велопрогулки
"Это шикарно", "Оля старая, как мой айфон". Фото Фреймут на полу комментируют в Instagram
"Это шикарно", "Оля старая, как мой айфон". Фото Фреймут на полу комментируют в Instagram
  Daisies. Перри в новом клипе поддержала ЛГБТ-сообщество. Видео
  Daisies. Перри в новом клипе поддержала ЛГБТ-сообщество. Видео
 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS