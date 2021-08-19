Спаржа и спаржевая фасоль. В чем разница

Спаржа – род растений семейства спаржевые. Это дорогостоящий овощ. Его сезон – с апреля до середины июня. В спарже содержатся витамины А, В, С, цинк, кальций, фосфор, клетчатка, фолиевая кислота.
Спаржа бывает разного цвета: наиболее распространена зеленая, реже встречаются белая и фиолетовая. Белую спаржу выращивают в песке, закрывая от солнца. Она обладает более нежным вкусом, чем зеленая. Фиолетовая спаржа получает дозированные солнечные лучи. Она по вкусу также отличается от белой и зеленой – нечто среднее.
Спаржу можно есть как свежей, так и термически обработанной. Ее парят, варят и жарят.
Этот продукт помогает восстановиться печени, укрепляет сердечно-сосудистую костную системы, глазную мышцу, очищает кровь. Грубые пищевые волокна, которые содержатся в спарже, улучшают пищеварение.
Она противопоказана при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. Чрезмерное употребление спаржи может придать телу специфический запах. Он вызван тем, что спаржа усиливает выведение из организма соединений серы вместе с потом.
Спаржевая фасоль – культура семейства бобовые, относящаяся к сахарному сорту. Она более распространенная и дешевая, ее сезон – с июля по сентябрь. В пищу употребляют полностью стручки фасоли. Она более жесткая, чем спаржа. Поэтому ее не употребляют сырой, а варят или жарят.
Продукт содержит витамины А, В, С, Е, железо, калий, кальций, магний, цинк, фолиевую кислоту.
Спаржевая фасоль помогает предотвратить инфаркт, улучшает иммунитет, способствует продуцированию красных кровяных телец, обладает успокаивающим действием на нервную систему, понижает уровень сахара в крови. Также спаржевая фасоль выводит лишнюю жидкость из организма.
Вред, как и спаржа, она может нанести людям, страдающим от язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Не стоит ее употреблять при холецистите и проблемах с работой кишечника.
С какого возраста можно давать спаржу детям
Детям и спаржу, и спаржевую фасоль можно давать с одного года. Об этом сообщают сайты "Вскорми" и "Мой ребенок". При этом количество должно быть небольшим – 50–60 г.