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Спаржа и спаржевая фасоль. В чем разница

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Спаржу можно есть сырой
Спаржу можно есть сырой
Фото: pixabay.com

Спаржевую фасоль иногда ошибочно называют спаржей. На самом деле, это два совершенно разных продукта.

Спаржа – род растений семейства спаржевые. Это дорогостоящий овощ. Его сезон – с апреля до середины июня. В спарже содержатся витамины А, В, С, цинк, кальций, фосфор, клетчатка, фолиевая кислота.

Спаржа бывает разного цвета: наиболее распространена зеленая, реже встречаются белая и фиолетовая. Белую спаржу выращивают в песке, закрывая от солнца. Она обладает более нежным вкусом, чем зеленая. Фиолетовая спаржа получает дозированные солнечные лучи. Она по вкусу также отличается от белой и зеленой – нечто среднее.

Спаржу можно есть как свежей, так и термически обработанной. Ее парят, варят и жарят.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Этот продукт помогает восстановиться печени, укрепляет сердечно-сосудистую костную системы, глазную мышцу, очищает кровь. Грубые пищевые волокна, которые содержатся в спарже, улучшают пищеварение.

Она противопоказана при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. Чрезмерное употребление спаржи может придать телу специфический запах. Он вызван тем, что спаржа усиливает выведение из организма соединений серы вместе с потом.

Спаржевая фасоль – культура семейства бобовые, относящаяся к сахарному сорту. Она более распространенная и дешевая, ее сезон – с июля по сентябрь. В пищу употребляют полностью стручки фасоли. Она более жесткая, чем спаржа. Поэтому ее не употребляют сырой, а варят или жарят.

Продукт содержит витамины А, В, С, Е, железо, калий, кальций, магний, цинк, фолиевую кислоту.

Фото: lebyazhimarket.by
Фото: lebyazhimarket.by

Спаржевая фасоль помогает предотвратить инфаркт, улучшает иммунитет, способствует продуцированию красных кровяных телец, обладает успокаивающим действием на нервную систему, понижает уровень сахара в крови. Также спаржевая фасоль выводит лишнюю жидкость из организма.

Вред, как и спаржа, она может нанести людям, страдающим от язв желудка и двенадцатиперстной кишки. Не стоит ее употреблять при холецистите и проблемах с работой кишечника.

С какого возраста можно давать спаржу детям

Детям и спаржу, и спаржевую фасоль можно давать с одного года. Об этом сообщают сайты "Вскорми" и "Мой ребенок". При этом количество должно быть небольшим – 50–60 г.

Теги: здоровье, продукты, ребенок, спаржа, спаржевая фасоль
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