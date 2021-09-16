В чем разница между матовой и глянцевой металлочерепицей – какая лучше?

Чтобы разобраться в отличиях продукции с практически идентичной структурой, нужно понимать функциональность ее слоев:

металлический;

цинковый;

полимерный.

Чем интересна матовая металлочерепица

Матовая металлочерепица – это кровельное покрытие с характерной бархатистой поверхностью толщиной стали преимущественно 0,45 мм и различным уровнем оцинковки. Многие параметры изделия подбирают в индивидуальном порядке, этому способствуют широкий ассортимент и варианты продукции на рынке. Основные плюсы материала:

презентабельный вид кровли;

более длительный срок службы;

лучшая защита от воздействий.

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Как достигается эффект матовой или глянцевой поверхности?

Для получения разного эффекта применяют полимерное покрытие нескольких видов – это глянцевый и матовый полиэстер. Первый наносится на лист металла толщиной 25 мкм, а второй немного большим слоем – 35 мкм. Незначительная на первый взгляд разница очень ощутима на практике использования кровельной конструкции. Разница в сроке службы этих вариантов может составлять порядка 5–10 лет.

Выбор типа полимера всегда базируется на предпочтениях домовладельцев, но не всегда они руководствуются теми соображениями, что кровля должна служить дольше и лучше, а просто выбирают тот товар, который понравился по внешним характеристикам.

Насколько правильный такой подход? Скорее он говорит о малом опыте в подобном выборе для конкретного покупателя, ведь покупка кровельного покрытия должна нести за собой не только приятную визуальную составляющую, но и достойно показать себя с технической стороны. Отлично, когда покупателю удается найти два в одном – тогда кровля преображается внешне и приобретает неимоверную прочность на долгие годы службы.

Какая металлочерепица лучше – есть ли однозначный ответ?

Никто не возьмется говорить, что матовая металлочерепица лучше глянцевой. Правильнее назвать преимущества вариантов, но каждая вариация самого популярного на рынке материала для кровли крыши имеет убедительные плюсы и не такие серьезные минусы, как может показаться на первый взгляд. Глянец хоть и дешевле, но и служит на несколько лет, а возможно и десятилетие меньше. Учитывайте этот фактор при выборе и делайте его взвешенно, результат буден виден спустя первые годы эксплуатации. Экономия на ремонтных работах и дополнительных вложениях временных и денежных ресурсов порадует каждого.