200 интервью с пленными российскими оккупантами, пленный пилот Красноярцев, когда закончится война. Интервью Гордона с блогером Золкиным. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Золкин с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину записывает интервью с пленными российским военными и звонит их родственникам.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Золкин рассказал, как появилась идея снимать интервью с пленными россиянами, о портрете среднестатистического российского пленного, о том, что его поразило время этих интервью, об общении с пленным российским пилотом Александром Красноярцевым, который бомбил Черниговскую область.

"Идеологических, убежденных пленных, которые пришли бороться с нацизмом, я не встречал. У них не было цели и мотивации", – сказал Золкин.

Золкин родился в 1981 году. До нападения РФ на Украину он вел свой блог в YouTube, но популярным его канал стал, когда там начали появляться видео с пленными российскими военными. По словам Золкина, записывать видео с пленными он сам предложил МВД Украины и министерство способствовало этому.

Сейчас на канал Золкина подписано более 400 тыс. человек. Некоторые видео с пленными набирают по 1–2 млн просмотров.