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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

200 интервью с пленными российскими оккупантами, пленный пилот Красноярцев, когда закончится война. Интервью Гордона с блогером Золкиным. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским блогером Владимиром Золкиным.

Золкин с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину записывает интервью с пленными российским военными и звонит их родственникам. 

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Золкин рассказал, как появилась идея снимать интервью с пленными россиянами, о портрете среднестатистического российского пленного, о том, что его поразило время этих интервью, об общении с пленным российским пилотом Александром Красноярцевым, который бомбил Черниговскую область. 

"Идеологических, убежденных пленных, которые пришли бороться с нацизмом, я не встречал. У них не было цели и мотивации", – сказал Золкин.

Золкин родился в 1981 году. До нападения РФ на Украину он вел свой блог в YouTube, но популярным его канал стал, когда там начали появляться видео с пленными российскими военными. По словам Золкина, записывать видео с пленными он сам предложил МВД Украины и министерство способствовало этому. 

Сейчас на канал Золкина подписано более 400 тыс. человек. Некоторые видео с пленными набирают по 12 млн просмотров. 

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, война, пленные, российская агрессия, война России против Украины, блогеры, Владимир Золкин
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