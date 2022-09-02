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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Будет ли воевать Лукашенко, спор с Зеленским, бой за Бучу. Интервью Бацман с командиром белорусского полка ВСУ Прохоровым

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с командиром белорусского полка имени Кастуся Калиновского Денисом Прохоровым.

В интервью Прохоров говорил о том, почему белорусы едут добровольцами в Украину, о батальоне имени Кастуся Калиновского и его бойцах, как белорусский режим оказывает давление на семьи добровольцев, о том, почему провалилась революция в Беларуси, рискнет ли считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко открыто вступить в войну против Украины. "Лукашенко перестал иметь вес. Он – пустое место", – заявил Прохоров.

Военный также рассказал о боях за Бучу, своем ранении и потере боевого товарища, о героизме азовцев в Мариуполе, жажде мести за убийство украинских военных в Оленовке и о том, когда падет режим в путинской России.

Денис Прохоров, позывной Кит, родился в Минске (Беларусь) в 1995 году. Окончил лицей автомобилестроения, после чего год отработал на Минском автомобильном заводе и полгода – механиком-диагностом на СТО.

Приехал в Украину в конце 2014 года. Вступил в полк "Азов", нес службу в подразделении разведки, там же прошел обучение и стал инструктором. Принимал участие в боях под Марьинкой в Донецкой области. В 2019 году получил украинское гражданство.

После 24 февраля он вместе с другими белорусами, с которыми служил в Марьинке, снова собрались и сформировали батальон имени Калиновского, который разросся до полка и в марте вошел в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины Вооруженных сил Украины.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, война, Мариуполь, Минск, разведка, добровольцы, полк Азов, Марьинка, Оленовка, Алеся Бацман, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, интервью, Денис Прохоров
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