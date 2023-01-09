Чем болен Путин, война с инопланетянами, позиция Израиля, новая волна мобилизации в России. Интервью Гордона с политтехнологом Шейтельманом. Трансляция

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Шейтельман говорил о:
"Путин понимает, что проиграл войну", – сказал во время интервью Шейтельман.
Шейтельман родился в 1968 году в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург, Россия). Окончил Ленинградский политехнический институт. В начале 1990-х годов уехал в Израиль, где поступил в Университет имени Бар-Илана на факультет математики
С 1996 года занимается политтехнологиями. В 1999 году создал рекламное агентство "Анубану".
Затем жил в Латвии. С 2008-го по 2012 был генеральным директором латвийского телеканала TV5. Сейчас живет в Киеве.
Автор книг "Не такой как Тиньков" и "Эффект летучей мыши". Ведет авторский YouTube-канал "Шейтельман".