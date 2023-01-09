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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Чем болен Путин, война с инопланетянами, позиция Израиля, новая волна мобилизации в России. Интервью Гордона с политтехнологом Шейтельманом. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с израильским политтехнологом и писателем Михаилом Шейтельманом.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Шейтельман говорил о:

  • ситуации на фронте и о том, почему президент России Владимир Путин решил начать войну против Украины;
  • деоккупации украинской армией украинской территории и о том, когда может закончиться война;
  • мобилизации в России и о том, будет ли ее новая волна;
  • российских военнопленных;
  • здоровье Путина;
  • официальной позиции Израиля по поводу войны России с Украиной. 

"Путин понимает, что проиграл войну", – сказал во время интервью Шейтельман. 

Шейтельман родился в 1968 году в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург, Россия). Окончил Ленинградский политехнический институт. В начале 1990-х годов уехал в Израиль, где поступил в Университет имени Бар-Илана на факультет математики

С 1996 года занимается политтехнологиями. В 1999 году создал рекламное агентство "Анубану".

Затем жил в Латвии. С 2008-го по 2012 был генеральным директором латвийского телеканала TV5. Сейчас живет в Киеве. 

Автор книг "Не такой как Тиньков" и "Эффект летучей мыши". Ведет авторский YouTube-канал "Шейтельман". 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Израиль, мобилизация, война России против Украины, Михаил Шейтельман
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