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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Чей Крым, бой с Джошуа, уличные драки, секс, деньги, кинокарьера. Интервью Гордона с Усиком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским боксером Александром Усиком.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Усик говорил о:

  • бое с британским боксером Энтони Джошуа в Джидде и почему этот поединок называли "валидольным";
  • ударах по печени, в голову и том, сказываются ли они на умственных способностях;
  • подготовке к поединкам;
  • предложениях продать поединки;
  • детях, маме, любимой еде, распорядке дня и питании во время подготовки к бою;
  • том, можно ли боксеру заниматься сексом во время подготовки к бою;
  • волонтерстве и службе в теробороне;
  • самых ярких впечатлениях во время войны;
  • первом приезде в освобожденный Крым;
  • том, что сказал бы президенту РФ Владимиру Путину при встрече, смог бы ударить его или нет;
  • мечтах провести бой на стадионе "Олимпийский" в Киеве, сняться в кино и работать тренером;
  • личном принципе платить налоги в Украине.

Усик родился в 1987 году в Симферополе. Карьеру профессионального боксера начал в 2013 году. Является чемпионом мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.

21 августа Усик в бою против британца Энтони Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Фьюри объявил о завершении карьеры.

Теги: бокс, Дмитрий Гордон, Крым, Украина, Симферополь, спорт, Александр Усик, трансляция, Энтони Джошуа, интервью
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