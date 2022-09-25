Чей Крым, бой с Джошуа, уличные драки, секс, деньги, кинокарьера. Интервью Гордона с Усиком. Трансляция

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Усик говорил о:
- бое с британским боксером Энтони Джошуа в Джидде и почему этот поединок называли "валидольным";
- ударах по печени, в голову и том, сказываются ли они на умственных способностях;
- подготовке к поединкам;
- предложениях продать поединки;
- детях, маме, любимой еде, распорядке дня и питании во время подготовки к бою;
- том, можно ли боксеру заниматься сексом во время подготовки к бою;
- волонтерстве и службе в теробороне;
- самых ярких впечатлениях во время войны;
- первом приезде в освобожденный Крым;
- том, что сказал бы президенту РФ Владимиру Путину при встрече, смог бы ударить его или нет;
- мечтах провести бой на стадионе "Олимпийский" в Киеве, сняться в кино и работать тренером;
- личном принципе платить налоги в Украине.
Усик родился в 1987 году в Симферополе. Карьеру профессионального боксера начал в 2013 году. Является чемпионом мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версиям IBF, WBA, WBO, IBO.
21 августа Усик в бою против британца Энтони Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring – он стал вакантным после того, как Фьюри объявил о завершении карьеры.