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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Детство, песни, женщины, смерть и посмертная слава Виктора Цоя. Интервью Гордона с отцом Цоя. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с отцом советского и российского рок-музыканта, лидера группы "Кино" Виктора Цоя Робертом Цоем.

Во время часового интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Роберт Цой рассказал, каким был Виктор Цой в детстве, чем увлекался и кто научил его первым аккордам на гитаре, какую роль в жизни рок-музыканта сыграли Марианна Цой и Наталья Разлогова, какие у него были отношения с братом Леонидом, как живет единственный сын Цоя и почему его музыка до сих пор популярна. 

Роберт Цой родился в 1938 году в казахстанском городе Кызылорда. Его предки – родом из Северной Кореи. После школы переехал в Ленинград (сейчас – Санкт-Петербург), где окончил военный институт. Работал инженером на заводе. Со своей будущей супругой Валентиной Гусевой, учительницей физкультуры, познакомился в гостях у друзей. В 1962 году у пары родился сын Виктор. Роберт Цой дважды уходил из семьи, но затем возвращался. С Гусевой они трижды заключали брак. Гусева умерла в 2009 году. 

Во время расставания с Гусевой, в 1974 году, у Роберта Цоя родился сын Леонид. Он занимается бизнесом.

В 2011-м Цой женился на жительнице Санкт-Петербурга корейского происхождения Марине Хан.

В 2015-м у Цоя обнаружили рак слизистой оболочки ротовой полости, он проходил лечение в Израиле. 

Теги: Дмитрий Гордон, Виктор Цой, Роберт Цой
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