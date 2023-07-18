Гиркин обозвал Путина, кто заказал Собчак, Эрдоган обхитрит Путина, коррупция на войне. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон будут обсуждать:

повторный взрыв на Крымском мосту;

кто хотел убить российскую пропагандистку Маргариту Симоньян и российскую телеведущую Ксению Собчак;

Собчак; почему бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин назвал президента страны-агрессора России Владимира Путина "трусливым бездарем";

позицию президента Турции Реджепа Эрдогана относительно войны России против Украины;

новые детали о коррупции во время войны и многое другое.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.