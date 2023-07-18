Гиркин обозвал Путина, кто заказал Собчак, Эрдоган обхитрит Путина, коррупция на войне. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Во время стрима Бацман и Гордон будут обсуждать:
- повторный взрыв на Крымском мосту;
- кто хотел убить российскую пропагандистку Маргариту Симоньян и российскую телеведущую Ксению Собчак;
- почему бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин назвал президента страны-агрессора России Владимира Путина "трусливым бездарем";
- позицию президента Турции Реджепа Эрдогана относительно войны России против Украины;
- новые детали о коррупции во время войны и многое другое.
Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.