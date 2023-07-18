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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Гиркин обозвал Путина, кто заказал Собчак, Эрдоган обхитрит Путина, коррупция на войне. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время стрима Бацман и Гордон будут обсуждать:

  • повторный взрыв на Крымском мосту;
  • кто хотел убить российскую пропагандистку Маргариту Симоньян и российскую телеведущую Ксению Собчак;
  • почему бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин назвал президента страны-агрессора России Владимира Путина "трусливым бездарем";
  • позицию президента Турции Реджепа Эрдогана относительно войны России против Украины; 
  • новые детали о коррупции во время войны и многое другое.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.

Теги: Дмитрий Гордон, Алеся Бацман, война России против Украины
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