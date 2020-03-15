Интервью Гордона с прокурором Тедеевым. Трансляция

Казбек Тедеев родился в 1979 году во Владикавказе (Республика Северная Осетия, Россия). Отец Тедеева – Елкан Тедеев – советский борец вольного стиля, чемпион Европы и чемпион СССР.
До 2007 года работал следователем в полиции РФ, в 2008 году переехал в Украину, в 2009-м получил украинское гражданство. После переезда в Украину жил в Крыму, работал в прокуратуре Джанкоя и Алушты. После аннексии Крыма перебрался в Киев, работает в прокуратуре Киевской области.
Троюродный брат Казбека Тедеева – олимпийский чемпион, бывший народный депутат от Партии регионов Эльбрус Тедеев.