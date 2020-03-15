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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Интервью Гордона с прокурором Тедеевым. Трансляция

На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона вышло интервью с сотрудником прокуратуры Киевской области Казбеком Тедеевым. Интервью записали сегодня, оно продолжалось полчаса.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Казбек Тедеев родился в 1979 году во Владикавказе (Республика Северная Осетия, Россия). Отец Тедеева – Елкан Тедеев – советский борец вольного стиля, чемпион Европы и чемпион СССР.

До 2007 года работал следователем в полиции РФ, в 2008 году переехал в Украину, в 2009-м получил украинское гражданство. После переезда в Украину жил в Крыму, работал в прокуратуре Джанкоя и Алушты. После аннексии Крыма перебрался в Киев, работает в прокуратуре Киевской области.

Троюродный брат Казбека Тедеева – олимпийский чемпион, бывший народный депутат от Партии регионов Эльбрус Тедеев.

Теги: Дмитрий Гордон, Казбек Тедеев
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