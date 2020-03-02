Прокурор Тедеев: Прыгнул ли еще кто-то в воду спасать людей? Нет, мало кто хочет без гидрокостюма в минус два ночью купаться

Тедеев: "Если опять окажусь в подобной ситуации, подумаю, лезть в зимнюю речку или нет" Фото: Казбек Тедеев / Facebook

Прокурор Киевской области Казбек Тедеев оказался единственным, кто пришел на помощь пассажирам, чей автомобиль в Киеве упал в воды Русановского канала. Об этом сам Тедеев рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"Случайно, просто рядом проезжал, даже название улицы не запомнил. Честно скажу: если опять окажусь в подобной ситуации, подумаю, лезть в зимнюю речку или нет. Не хочу говорить "побежал спасать", просто помог людям выбраться из воды. Нет, момент, как авто упало в воду, я не видел. Я спокойно ехал по своим делам, окно в моей машине чуть приоткрыто было, вдруг слышу пронзительный женский крик: "Помогите!" – рассказал прокурор.

Тедеев добавил, что когда подбежал к берегу канала, то увидел там много людей, некоторые из них даже держали в руках телефоны.

На вопрос, прыгнул ли кто-то еще в реку, чтоб помочь утопающим, он ответил: "Никто. Мало кто хочет без плавок и гидрокостюма ночью в минус два купаться".

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Вечером 29 февраля в Киеве водитель автомобиля не справился с управлением, и его машина упала в Русановский канал. На помощь пострадавшим пришел прокурор Киевской области Казбек Тедеев – он прыгнул в воду и вытащил двоих пассажиров на сушу.