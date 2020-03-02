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Прокурор Тедеев: Прыгнул ли еще кто-то в воду спасать людей? Нет, мало кто хочет без гидрокостюма в минус два ночью купаться

Прокурор Киевской области Казбек Тедеев спас двух человек из тонущего автомобиля в Киеве. О деталях инцидента он рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

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Тедеев: "Если опять окажусь в подобной ситуации, подумаю, лезть в зимнюю речку или нет"
Тедеев: "Если опять окажусь в подобной ситуации, подумаю, лезть в зимнюю речку или нет"
Фото: Казбек Тедеев / Facebook

Прокурор Киевской области Казбек Тедеев оказался единственным, кто пришел на помощь пассажирам, чей автомобиль в Киеве упал в воды Русановского канала. Об этом сам Тедеев рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"Случайно, просто рядом проезжал, даже название улицы не запомнил. Честно скажу: если опять окажусь в подобной ситуации, подумаю, лезть в зимнюю речку или нет. Не хочу говорить "побежал спасать", просто помог людям выбраться из воды. Нет, момент, как авто упало в воду, я не видел. Я спокойно ехал по своим делам, окно в моей машине чуть приоткрыто было, вдруг слышу пронзительный женский крик: "Помогите!" – рассказал прокурор.

Тедеев добавил, что когда подбежал к берегу канала, то увидел там много людей, некоторые из них даже держали в руках телефоны.

На вопрос, прыгнул ли кто-то еще в реку, чтоб помочь утопающим, он ответил: "Никто. Мало кто хочет без плавок и гидрокостюма ночью в минус два купаться".

Прокурор Тедеев: Я руками пытался разбить стекло тонущего авто. Водитель в шоке, у него судорога. Девушка рядом с ним в истерике билась. Читайте полное интервью

Вечером 29 февраля в Киеве водитель автомобиля не справился с управлением, и его машина упала в Русановский канал. На помощь пострадавшим пришел прокурор Киевской области Казбек Тедеев – он прыгнул в воду и вытащил двоих пассажиров на сушу.

Казбек Тедеев – родственник олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира по вольной борьбе и экс-нардепа-регионала Эльбруса Тедеева. До аннексии Крыма Казбек Тедеев работал в прокуратуре на полуострове.

Теги: Киев, ДТП, авария, Казбек Тедеев
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