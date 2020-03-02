Прокурор Тедеев: Я руками пытался разбить стекло тонущего авто. Водитель в шоке, у него судорога. Девушка рядом с ним в истерике билась

В последний день зимы 2020 года в Киеве на Левом берегу легковой автомобиль с двумя пассажирами внезапно резко свернул с дороги и упал в воды Русановского канала. ДТП обернулось бы трагедией, если бы на помощь не пришел незнакомец. Он прыгнул в ледяную воду и вытащил водителя и пассажирку из тонущего авто.

Спасителем молодой супружеской пары оказался прокурор Казбек Тедеев, с которым издание "ГОРДОН" летом прошлого года записало большое биографическое интервью о его жизни во Владикавказе в разгар трагедии в Беслане и в Алуште во время аннексии Крыма, о работе в прокуратуре и о взаимоотношениях с троюродным братом – украинским олимпийским чемпионом по вольной борьбе и экс-нардепом от Партии регионов Эльбрусом Тедеевым.

В новом интервью "ГОРДОН" Казбек Тедеев рассказал, как очутился на месте трагедии, почему отказался от госпитализации стразу после спасения двух людей и когда полноценно вернется к прокурорской работе после конфликта со своим начальством.

По словам водителя, ДТП произошло из-за собаки, внезапно выбежавшей на проезжую часть. Автомобиль потерял управление и упал в воду. Фото: kiev.informator.ua

Честно скажу: если в следующий раз окажусь в подобной ситуации, подумаю, лезть в зимнюю речку или нет

– Казбек, как вы себя чувствуете?

– Сейчас чуть получше, как раз возвращаюсь от врача. Меня напичкали лекарствами. После инцидента ночь не спал, адреналин зашкаливал. Я тогда нереально, очень замерз, температура на улице минус два, в воде еще холоднее. В воскресенье отлеживался, лечился.

– Какой диагноз вам поставили?

– Воспаление легких. Я прямо сейчас из больницы возвращаюсь. Только что с другом проезжали по улице Щорса (сейчас она Коновальца называется), видим – машина чья-то дымит. Я даже пошутил: проезжай мимо, если я опять окажусь на месте чрезвычайных событий, люди не поймут, скажут, что Тедеев – не прокурор, МЧСник какой-то.

– А как вы очутились на месте событий, когда на Левом берегу Киева автомобиль не справился с управлением и вылетел с дороги в Русановский канал?

– Случайно, просто рядом проезжал, даже название улицы не запомнил. Честно скажу: если опять окажусь в подобной ситуации, подумаю, лезть в зимнюю речку или нет.

ВИДЕО

29 февраля 2020 года, Киев, Левый берег. На видеокамере зафиксирован момент, как авто с двумя людьми внезапно съезжает с дороги и падает в воды Русановского канала. Видео: Информатор Киев / YouTube

– Я правильно понимаю, что вы увидели, как авто упало в канал и побежали спасть людей в салоне?

– Не хочу говорить "побежал спасать", просто помог людям выбраться из воды. Нет, момент, как авто упало в воду, я не видел. Я спокойно ехал по своим делам, окно в моей машине чуть приоткрыто было, вдруг слышу пронзительный женский крик: "Помогите!"

Тут же какой-то взрослый мужчина с седой бородой бежит в сторону крика. Я успел его спросить: "Что случилось?", он мне на ходу ответил: "Машина в воду упала, там дети!" Я как услышал, что в авто могут быть дети… В общем, тут же побежал за этим мужчиной на женский крик.

Подбегаю к воде, вижу – на берегу куча зевак, кто-то даже телефон в руках держал. А в воде авто под воду быстро уходит. Опять слышу женский голос: "Помогите! Помогите!" Я скинул свою куртку и в чем был – кроссовки, джинсы, свитер – прыгнул в воду.

– Судя по фото с места происшествия, на улице уже очень темно было. Вы наощупь людей из-под воды вытаскивали?

– Практически. Метра три – пять от берега проплыл и очутился рядом с машиной. Вроде глубина небольшая, но тина затягивает, проваливаешься. Я подплыл, понял, что детей в авто нет, только на передних сидениях мужчина и женщина. Уже позже узнал, что в салоне молодая супружеская пара была. Оба не могли двери открыть и выбраться, потому что вода залила салон, авто наполовину под воду ушло.

Я руками пытался разбить стекло. Водитель шоке, кричит, что у него судорога, ему плохо. Девушка рядом с ним в истерике билась

– Как вам удалось вытащить людей в зимней одежде из тонущего авто?

– Я руками пытался разбить переднее пассажирское стекло, начал кричать водителю: "Дай что-нибудь, чтобы стекло разбить! Открой, сломай!" А он в шоке, кричит, что у него судорога, ему плохо. Девушка рядом с ним в истерике билась.

Я кое-как смог замерзшими пальцами стекло зацепить и чуть-чуть опустить, а дальше уже легче было: раскачивал это стекло, бил по нему и оно, наконец, лопнуло. Помог вылезти девушке на переднем пассажирском сидении, буквально за шиворот ее вытаскивал и к берегу дотащил. Тяжело было, но возле берега ее уже люди подхватили.

– А водитель за это время сам выбрался?

– Нет, пришлось за ним возвращаться. Он пристегнут был, ремень безопасности никак не получилось отстегнуть. Водителя судорога схватила от холода, ноги не слушаются, сам он паниковать начал. Меня, честно говоря, тоже судорога схватила. Я, конечно, плаванием в детстве занимался, но точно не зимним. Мы еле-еле отстегнули ремень безопасности, я за пояс этого парня через окно вытащил, кое-как добрались до берега.

ВИДЕО

Видео: Информатор Киев / YouTube

– Кроме вас, никто в воду спасать людей не прыгнул?

– Никто. Мало кто хочет без плавок и гидрокостюма ночью в -2 купаться (улыбается).

– Что было после?

– Я вылез на берег, "скорая" подъехала, осмотрели водителя и пассажирку, госпитализировали. У меня лицо и руки в крови были, наверное, пока стекло разбивал, порезался.

– Почему вас не госпитализировали?

– Ну не такие серьезные травмы у меня были: кровь остановили, бинты наложили, нашатырь под нос дали.

– И вы все это время в мокрой одежде…

– Спасибо людям, кто-то из ближайших домов принес мне полотенце, одеяло, какую-то сухую одежду.

У меня только один план – оставаться человеком. А прокурор ты или сторож – не самое главное

– Вы сами домой вернулись?

– Нет, очень благодарен парню по имени Андрей, который вызвался меня домой подвезти. Я в таком состоянии был, что даже лиц тех, кого из-под воды вытащил, не запомнил.

– Почему сейчас, когда вам диагностировали воспаление легких, вас не госпитализировали?

– Врач посмотрел, сказал, что состояние не критическое, стационар не обязательно. Тем более что сразу после "купания" я правильное лечение начал. А лежать в больнице – не мое.