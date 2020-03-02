Прокурору Тедееву, спасшему из ледяной воды пассажиров, диагностировали воспаление легких

Тедеев: "После инцидента ночь не спал, адреналин зашкаливал. Я тогда нереально, очень замерз, температура на улице минус два, в воде еще холоднее" Фото: Казбек Тедеев / Facebook

Прокурор Киевской области Казбек Тедеев получил воспаление легких после того, как достал из воды двух пассажиров автомобиля, что упал в Русановский канал в Киеве. Об этом сам Тедеев рассказал в интервью изданию "ГОРДОН".

"После инцидента ночь не спал, адреналин зашкаливал. Я тогда нереально, очень замерз, температура на улице минус два, в воде еще холоднее. В воскресенье отлеживался, лечился", – отметил Тедеев.

После посещения врачей прокурор узнал, что получил воспаление легких.

"Воспаление легких. Я прямо сейчас из больницы возвращаюсь.Только что с другом проезжали по улице Щорса (сейчас она Коновальца называется), видим – машина чья-то дымит. Я даже пошутил: проезжай мимо, если я опять окажусь на месте чрезвычайных событий, люди не поймут, скажут, что Тедеев – не прокурор, МЧСник какой-то", – рассказал он.

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Вечером 29 февраля в Киеве водитель автомобиля не справился с управлением, и его машина упала в Русановский канал. На помощь пострадавшим пришел прокурор Киевской области Казбек Тедеев – он прыгнул в воду и вытащил двоих пассажиров на сушу.