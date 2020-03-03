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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Интервью с Паниным на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция

Сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским актером Алексеем Паниным, которое он дал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Интервью было записано 15 февраля в Стамбуле. Беседа продолжалась более двух часов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. 

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В июне того же года Панин заявил, что "собственными руками перерезал бы горло" президенту Украины Петру Порошенко.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

Теги: Дмитрий Гордон, Алексей Панин
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