Интервью с Паниным на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его.

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В июне того же года Панин заявил, что "собственными руками перерезал бы горло" президенту Украины Петру Порошенко.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.