Интервью Гордона с Паниным. Где и когда смотреть

Интервью журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с российским актером Алексеем Паниным выйдет в 19.00 на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Интервью с Паниным было записано в феврале Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Вечером 3 марта на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с российским актером Алексеем Паниным, сообщил "ГОРДОН" основатель издания, журналист Дмитрий Гордон.

Интервью было записано 15 февраля в Стамбуле, беседа длилась более двух часов.

Во время интервью Панин, в частности, рассказал, как перестал поддерживать политику президента РФ Владимира Путина и понял, что у Украины нужно просить прощения.

Трансляция начнется в 19.00 (будет доступна по ссылке).

Панин ранее выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В июне того же года Панин заявил, что "собственными руками перерезал бы горло" президенту Украины Петру Порошенко.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.