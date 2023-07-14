Итоги Вильнюса, встреча Путина с Пригожиным, бунт генерала Попова, покушения на Буданова. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время трансляции Бацман и Шустер обсуждали:

итоги саммита НАТО в Литве, перспективы членства для Украины и гарантии безопасности;

возможны ли переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным;

как президент Турции Реджеп Эрдоган обманул Путина и вернул Украине командиров полка "Азов";

покушения на начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова;

встречу Путина с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным;

взбунтовавшегося генерала РФ, который командовал 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, Ивана Попова;

и другие значимые события прошедшей недели.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24 канал", "112 Украина", "1+1", "Украина".