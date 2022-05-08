Изнасилованный младенец, холодец из крови украинцев, ребенок от орка, самоубийство Путина. Интервью Бацман с Денисовой. Трансляция

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Во время интервью Денисова рассказала, почему каждый день просыпается с надеждой, что президент РФ Владимир Путин застрелился у себя в бункере, сколько людей звонит на горячую линию и сообщает о военных преступлениях, сколько погибло детей в Украине за время войны с РФ, об убийствах и издевательствах в Буче и других городах страны, о пытках, которые российские военные применяют к украинцам, о том, что сексуальное насилие в отношении украинских женщин, детей и мужчин стало оружием геноцида и еще одним оружием российской армии.

Денисова родилась 6 июля 1960 года в Архангельске (РСФСР). Окончила Архангельское педагогическое училище в 1978 году (специальность – воспитатель детского сада). В 1989 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета и Таврический институт предпринимательства и права (специальность – "учет и аудит").

В 1989 году переехала в Симферополь и начала работать юрисконсультом в Крымском обкоме ЛКСМ Украинской ССР. С 1991 года по 1998 год работала в Крымском республиканском управлении Пенсионного фонда Украины. Затем была министром экономики и министром финансов Автономной Республики Крым. Возглавляла Госказначейство в АРК.

Денисова трижды избиралась в Верховную Раду Украины, в 2007–2010 годах занимала пост министра труда и социальной политики в Кабмине Юлии Тимошенко, с февраля по декабрь 2014 года была министром социальной политики в правительстве Арсения Яценюка.

С марта 2018 года является уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека.