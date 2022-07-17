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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Как просрали Херсон и чудом спасли Николаев, захват Харькова, Ким, Буданов, Таран. Интервью Гордона с киборгом Костенко. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вишло интервью с полковником СБУ, "киборгом", народным депутатом, который сейчас обороняет Украину на юге, Романом Костенко.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Роман Костенко рассказал о предателях и агентах России, о том, насколько украинская армия была готова к войне, как удалось спасти Николаев, о главе Николаевской областной администрации Виталии Киме, о ситуации, которая сложилась на востоке страны и в Харькове, а также о том, будет ли наступление на южном направлении и чего сейчас больше всего не хватает украинским войскам.

По его словам, широкомасштабное вторжение России не было неожиданностью. Начальник Главного разведывательного управления Минобороны Кирилл Буданов постоянно предупреждал о высокой вероятности вторжения, и армия готовилась отражать нападение. Костенко также поделился мнением о действиях бывшего министра обороны Украины Андрея Тарана. Пояснил, почему переговоры с РФ не имеют смысла и почему Украина должна "бомбить российские города".

Костенко родился 21 октября 1983 года в Херсоне. В 2005 году окончил Одесский институт Сухопутных войск по специальности "Боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск". В 2020 году окончил Национальную академию государственного управления при президенте Украины и получил степень магистра госуправления.

Занимал руководящие должности в Центре специальных операций "А" ("Альфа") СБУ. С 2014-го по 2019 год нес службу в зоне проведения антитеррористической операции, а затем операции Объединенных сил. Защищал Донецкий аэропорт.

В 2019 году избран народным депутатом от партии "Голос". Является секретарем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Донецк, СБУ, Украина, Харьков, Херсон, армия, Николаев, война, Донбасс, депутаты, киборг, Минобороны, трансляция, Андрей Таран, наступление, война России против Украины, военнослужащий, Кирилл Буданов, Роман Костенко, Виталий Ким
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