Ликвидация Путина, ультиматум Байдена и Си Цзиньпина, "грязная бомба". Интервью Гордона с Невзлиным. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Невзлин говорил о:

позиции Израиля по поводу войны России против Украины и том, может ли он предоставить Украине оружие;

том, почему Россия заговорила о "грязной бомбе";

изгнании оккупантов из Херсона и том, как это повлияет на исход войны;

поддержке войны со стороны россиян и том, может ли это измениться;

ответственности российского народа за войну;

страхе президента России Владимира Путина и его окружении;

геноциде украинского народа;

вмешательстве НАТО в войну;

ультиматуме Путину со стороны президента США Джо Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина;

изучении украинского языка.

"Я не собираюсь больше работать на Россию, считайте меня русофобом. Учу украинский язык и хочу участвовать в восстановлении Украины", – сказал во время интервью Невзлин.

Невзлин родился в 1959 году в Москве. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (специальность – "автоматика и вычислительная техника") и Московский институт народного хозяйства (специальность – "менеджмент и маркетинг").

В 1981–1987 годах Невзлин работал инженером-программистом во внешнеторговом объединении "Зарубежгеология". В 1987 году познакомился с Михаилом Ходорковским, который тогда возглавлял центр научно-технического творчества молодежи в одном из районов Москвы. Такие центры были видом коммерческих предприятий, работавших в СССР в годы перестройки, они создавались при райкомах комсомола. Невзлин стал заместителем директора центра. Этот центр создал один из первых частных банков в России – банк МЕНАТЕП. В 1989–1991 годах Невзлин был президентом банка, после этого занимал другие высокие должности, в том числе заместителя председателя правления (1993–1996 годы).

С 1996 года Невзлин занимал должность вице-президента компании ЮКОС (МЕНАТЕП в 1995 году приобрел 78% ее акций), он был одним из совладельцев компании. В 2001–2003 годах бизнесмен был членом Совета Федерации РФ.

Невзлин уехал из России в 2003 году, когда власти предъявили ЮКОСу налоговые претензии и заморозили активы. Сейчас бизнесмен проживает в Израиле, у него есть израильское гражданство. В РФ против Невзлина открыто уголовное дело, ему вменяют уклонение от уплаты налогов, растрату, а также организацию убийств и покушений. В 2008 году Невзлина заочно приговорили в России к пожизненному заключению. Израиль отказался его экстрадировать.