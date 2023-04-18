Новые прогнозы Буданова, Пригожин просит завершить войну, расследование о Гетманцеве. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, обсуждали:

новые прогнозы и заявления руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова;

посещение президентом России Владимиром Путиным оккупированных территорий Украины;

заявление министра обороны Украины Алексея Резникова относительно количества погибших украинских военнослужащих в ходе войны с Россией;

призыв Евгения Пригожина – основателя российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, – к российским властям остановить боевые действия и закрепиться на оккупированных территориях;

журналистское расследование о нардепе от "Слуги народа", главе парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данииле Гетманцеве, семья которого имеет бизнес в Крыму.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.