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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Новые прогнозы Буданова, Пригожин просит завершить войну, расследование о Гетманцеве. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" был стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, обсуждали:

  • новые прогнозы и заявления руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова;
  • посещение президентом России Владимиром Путиным оккупированных территорий Украины;
  • заявление министра обороны Украины Алексея Резникова относительно количества погибших украинских военнослужащих в ходе войны с Россией;
  • призыв Евгения Пригожина – основателя российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, – к российским властям остановить боевые действия и закрепиться на оккупированных территориях; 
  • журналистское расследование о нардепе от "Слуги народа", главе парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данииле Гетманцеве, семья которого имеет бизнес в Крыму. 

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.

Теги: Дмитрий Гордон, Алеся Бацман
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