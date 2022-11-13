Освобождение Мариуполя и Мелитополя, битва за Крым, казнь вагнеровца, победа Байдена. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон говорили об:

освобождении Херсона и значимости этого события для Украины и мира, нужно ли ждать ответный удар от РФ;

стараниях Кремля навязать Украине переговоры;

предстоящем саммите "Большой двадцатки", у нижении на Бали – главе российской делегации Сергею Лаврову будет интересно;

том, что "кремлевский дед" боится не только украинцев – идеолог "русского мира" Александр Дугин призвал "убить царя";

массовой гибели мобилизованных россиян в Украине;

планах создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об организации "центров подготовки ополченцев";

ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина об организации "центров подготовки ополченцев"; стене на границей Украины с Беларусью.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".