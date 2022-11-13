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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Детонация в течение трех часов". Хлань сообщил, что ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Чаплинке

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За последнюю неделю ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром
За последнюю неделю ВСУ освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Украинские военные минувшей ночью нанесли мощный удар по российским захватчикам во временно оккупированной Чаплинке Херсонской области. Об этом 13 ноября в Facebook заявил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"Ночью мощный прилет по оккупантам в Чаплинке – пожар и сильная детонация в течение трех часов", – написал Хлань.

По его словам, захватчики пытались спастись бегством.

"Уцелевшие орки организовали выход техники, грузили вертолеты на тралы, собирали оборудование, палатки. Убегали", – отметил депутат облсовета.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0f1tfjBzxtha6tZ5MWBJLhDEegc54UWQSWhbW4jVw8Xfn47uLQLF5Jg9EBa1hd8xMl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов Херсонской области.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, Чаплинка, российские оккупанты, Сергей Хлань, контрнаступление
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