"Детонация в течение трех часов". Хлань сообщил, что ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Чаплинке

"Ночью мощный прилет по оккупантам в Чаплинке – пожар и сильная детонация в течение трех часов", – написал Хлань.

По его словам, захватчики пытались спастись бегством.

"Уцелевшие орки организовали выход техники, грузили вертолеты на тралы, собирали оборудование, палатки. Убегали", – отметил депутат облсовета.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов Херсонской области.