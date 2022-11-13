"Детонация в течение трех часов". Хлань сообщил, что ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Чаплинке

"Ночью мощный прилет по оккупантам в Чаплинке – пожар и сильная детонация в течение трех часов", – написал Хлань.
По его словам, захватчики пытались спастись бегством.
"Уцелевшие орки организовали выход техники, грузили вертолеты на тралы, собирали оборудование, палатки. Убегали", – отметил депутат облсовета.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.
Президент Украины Владимир Зеленский 12 ноября сообщил, что ВСУ деоккупировали более 60 населенных пунктов Херсонской области.