Отравление Путина, бросок на Крым, президентские амбиции Ермака, Зеленский. Гордон записал интервью с Арестовичем на кладбище. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Арестович говорил о:

ситуации на фронте, боях под Бахмутом Донецкой области, ситуации на юге и дальнейшей деоккупации украинской территории;

российской частной военной компании "Вагнер", которая воюет на стороне российских оккупантов, и ее основателе, российском бизнесмене Евгении Пригожине;

массированных ракетных обстрелах Украины;

мобилизации в России и том, как мобилизованные оккупанты повлияли на ситуацию на фронте;

"козырях" президента России Владимира Путина и риске применения им ядерного оружия;

возможном заговоре вокруг Путина;

том, возможен ли уход Путина по договоренности с Западом;

президенте Украины Владимире Зеленском;

главных разочарованиях и главных героях войны;

своих президентских амбициях и президентских амбициях руководителя Офиса президента Андрея Ермака;

том, когда закончится война.

"По моим данным, Путин давно ведет переговоры с Китаем о тихой пенсии на маленькой ферме с голубым бассейном", – сказал во время интервью Арестович.

Гордон записал интервью с Арестовичем на Байковом кладбище.

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.