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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Отравление Путина, бросок на Крым, президентские амбиции Ермака, Зеленский. Гордон записал интервью с Арестовичем на кладбище. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Арестович говорил о:

  • ситуации на фронте, боях под Бахмутом Донецкой области, ситуации на юге и дальнейшей деоккупации украинской территории;
  • российской частной военной компании "Вагнер", которая воюет на стороне российских оккупантов, и ее основателе, российском бизнесмене Евгении Пригожине;
  • массированных ракетных обстрелах Украины;
  • мобилизации в России и том, как мобилизованные оккупанты повлияли на ситуацию на фронте;
  • "козырях" президента России Владимира Путина и риске применения им ядерного оружия;
  • возможном заговоре вокруг Путина;
  • том, возможен ли уход Путина по договоренности с Западом;
  • президенте Украины Владимире Зеленском;
  • главных разочарованиях и главных героях войны;
  • своих президентских амбициях и президентских амбициях руководителя Офиса президента Андрея Ермака; 
  • том, когда закончится война. 

"По моим данным, Путин давно ведет переговоры с Китаем о тихой пенсии на маленькой ферме с голубым бассейном", – сказал во время интервью Арестович. 

Гордон записал интервью с Арестовичем на Байковом кладбище. 

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Донецкая область, мобилизация, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, Андрей Ермак
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