Падение и освобождение Херсона, HIMARS, "мясо из ОРДЛО". Интервью Гордона с командиром 36-й бригады морской пехоты Сикозой. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Сикоза говорил об оккупации Крыма в 2014 году и о том, какая часть 36-й бригады тогда покинула полуостров, о том, были ли ВСУ готовы к полномасштабной войне и каким был ее первый день, о российских оккупантах, мобилизованных жителях оккупированной части Донбасса, об оккупации и освобождении Херсона, о западном вооружении, которое получает Украина, в частности, об эффективности американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также о героизме украинских военных, слезах и о том, что сделает первым делом после победы.

"Портрет российского солдата – грязный, неухоженный, неопрятный, вонючий дурак", – сказал во время интервью Сикоза.

Сикоза окончил Одесский институт Сухопутных войск. После вуза служил в Крыму. На момент аннексии Крыма Россией был командиром роты в 36-й бригаде. В 2014 году не изменил присяге и вывел свою роту на материковую часть Украины. С 2014 года принимал участие в боевых действиях на Донбассе, в частности, в районе Мариуполя. Во время войны стал заместителем командира батальона в 36-й бригаде, затем командиром.

После того, как весной 2022 года командир 36-й бригады Владимир Баранюк, а затем Сергей Волынский, который сменил его на этом посту, попали в плен оккупантов, Сикоза возглавил бригаду. В мае его наградили орденом Богдана Хмельницкого І степени.