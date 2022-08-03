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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Падение и освобождение Херсона, HIMARS, "мясо из ОРДЛО". Интервью Гордона с командиром 36-й бригады морской пехоты Сикозой. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с военнослужащим Вооруженных сил Украины, командиром 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского полковником Виктором Сикозой.

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Сикоза говорил об оккупации Крыма в 2014 году и о том, какая часть 36-й бригады тогда покинула полуостров, о том, были ли ВСУ готовы к полномасштабной войне и каким был ее первый день, о российских оккупантах, мобилизованных жителях оккупированной части Донбасса, об оккупации и освобождении Херсона, о западном вооружении, которое получает Украина, в частности, об эффективности американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также о героизме украинских военных, слезах и о том, что сделает первым делом после победы. 

"Портрет российского солдата – грязный, неухоженный, неопрятный, вонючий дурак", – сказал во время интервью Сикоза. 

Сикоза окончил Одесский институт Сухопутных войск. После вуза служил в Крыму. На момент аннексии Крыма Россией был командиром роты в 36-й бригаде. В 2014 году не изменил присяге и вывел свою роту на материковую часть Украины. С 2014 года принимал участие в боевых действиях на Донбассе, в частности, в районе Мариуполя. Во время войны стал заместителем командира батальона в 36-й бригаде, затем командиром. 

После того, как весной 2022 года командир 36-й бригады Владимир Баранюк, а затем Сергей Волынский, который сменил его на этом посту, попали в плен оккупантов, Сикоза возглавил бригаду. В мае его наградили орденом Богдана Хмельницкого І степени.

Теги: Дмитрий Гордон, Крым, Херсон, Донбасс, вооружение, морская пехота, ВСУ, война России против Украины, ОРДЛО, Владимир Баранюк, Сергей Волынский, HIMARS, Виктор Сикоза
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