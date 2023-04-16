Патрушев и Герасимов против Путина, Пальчевский арестовал Гордона, Путин серьезно болен. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:
- текущую ситуацию в Украине и почему Запад сомневается в передаче Украине вооружения;
- арест подозреваемого в утечке секретных документов из Пентагона;
- насколько реальна ядерная угроза со стороны России;
- президент страны-агрессора России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и ограничениях для "уклонистов";
- утечку документов из Пентагона, где утверждается, что секретарь Совета национальной безопасности Николай Патрушев и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов якобы саботировали войну в Украине;
- призыв российского оппозиционера, отбывающего срок в колонии, Алексея Навального освободить из-под ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили;
- поджег флага Азербайджана на соревнованиях в Армении;
- заявление бизнесмена Андрея Пальчевского о вероятности ареста Гордона из-за клеветы на него и многое другое.
Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".
Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".