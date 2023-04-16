Патрушев и Герасимов против Путина, Пальчевский арестовал Гордона, Путин серьезно болен. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

текущую ситуацию в Украине и почему Запад сомневается в передаче Украине вооружения;

арест подозреваемого в утечке секретных документов из Пентагона;

насколько реальна ядерная угроза со стороны России;

президент страны-агрессора России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и ограничениях для "уклонистов";

утечку документов из Пентагона, где утверждается, что секретарь Совета национальной безопасности Николай Патрушев и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов якобы саботировали войну в Украине;

призыв российского оппозиционера, отбывающего срок в колонии, Алексея Навального освободить из-под ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили;

поджег флага Азербайджана на соревнованиях в Армении;

заявление бизнесмена Андрея Пальчевского о вероятности ареста Гордона из-за клеветы на него и многое другое.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".