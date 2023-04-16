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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Патрушев и Герасимов против Путина, Пальчевский арестовал Гордона, Путин серьезно болен. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслировался стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

  • текущую ситуацию в Украине и почему Запад сомневается в передаче Украине вооружения;
  • арест подозреваемого в утечке секретных документов из Пентагона;
  • насколько реальна ядерная угроза со стороны России;
  • президент страны-агрессора России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и ограничениях для "уклонистов"; 
  • утечку документов из Пентагона, где утверждается, что секретарь Совета национальной безопасности Николай Патрушев и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов якобы саботировали войну в Украине;
  • призыв российского оппозиционера, отбывающего срок в колонии, Алексея Навального освободить из-под ареста экс-президента Грузии Михаила Саакашвили;
  • поджег флага Азербайджана на соревнованиях в Армении;
  • заявление бизнесмена Андрея Пальчевского о вероятности ареста Гордона из-за клеветы на него и многое другое.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Грузия, Алексей Навальный, вооружение, Николай Патрушев, трансляция, журналисты, Валерий Герасимов, интервью, Андрей Пальчевский, Василий Голованов
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