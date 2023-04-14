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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Патрушев и Герасимов сливают Путина, проверка Пугачевой и Ахеджаковой, война после 2023 года. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время трансляции Шустер говорил о:

  • ходе боевых действий в Украине и войне после 2023 года;
  • утечке секретных документов из Пентагона и расследовании этого дела в США;
  • том, могли ли военные руководители страны-агрессора России – секретарь Совета национальной безопасности Николай Патрушев и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов – саботировать военную операцию в Украине;
  • доносах в прокуратуру РФ на певицу Аллу Пугачеву и актрису Лию Ахеджакову и изгнании Ахеджаковой из театра;
  • других значимых международных событиях недели.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", "Украина".

Теги: Алла Пугачева, Россия, США, Украина, война, Лия Ахеджакова, Николай Патрушев, Алеся Бацман, трансляция, журналисты, война России против Украины, Валерий Герасимов, безопасность
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