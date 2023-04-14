Патрушев и Герасимов сливают Путина, проверка Пугачевой и Ахеджаковой, война после 2023 года. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время трансляции Шустер говорил о:

ходе боевых действий в Украине и войне после 2023 года;

утечке секретных документов из Пентагона и расследовании этого дела в США;

том, могли ли военные руководители страны-агрессора России – секретарь Совета национальной безопасности Николай Патрушев и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов – саботировать военную операцию в Украине;

доносах в прокуратуру РФ на певицу Аллу Пугачеву и актрису Лию Ахеджакову и изгнании Ахеджаковой из театра;

других значимых международных событиях недели.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", "Украина".