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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Перелом на фронте, талибы нападут на Россию, прослушка Путина, слезы Гиркина, конец карьеры Пригожина. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышел стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • переломе на фронте;
  • том, чего ожидать в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину;
  • планируемом 24 февраля концерте на стадионе "Лужники" в Москве и послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию; 
  • признании Путина в причастности к катастрофе Boeing МН17, обнародованной записи перехвата разговора Путина и экс-главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого;
  • потерях россиян на востоке Украине, которые расстроили террориста Игоря Гиркина; 
  • закате деятельности основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и многом другом.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, война, Москва, Игорь Гиркин, вторжение, Игорь Плотницкий, трансляция, журналисты, война России против Украины, интервью, Евгений Пригожин, Василий Голованов
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