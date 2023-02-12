Перелом на фронте, талибы нападут на Россию, прослушка Путина, слезы Гиркина, конец карьеры Пригожина. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

переломе на фронте;

том, чего ожидать в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину;

планируемом 24 февраля концерте на стадионе "Лужники" в Москве и послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию;

Путина Федеральному собранию; признании Путина в причастности к катастрофе Boeing МН17, обнародованной записи перехвата разговора Путина и экс-главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого;

обнародованной записи перехвата разговора Путина и экс-главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого; потерях россиян на востоке Украине, которые расстроили террориста Игоря Гиркина;

закате деятельности основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и многом другом.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".