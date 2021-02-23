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Видео: Hromadske / YouTube

Под Офисом президента Украины проходит акция в поддержку Стерненко. Трансляция

В Киеве у Офиса президента собираются участники акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого осудили на семь лет. Трансляцию ведет Hromadske в YouTube. По информации "Интерфакс-Украина", в 19.20 правоохранители перекрыли проход к ОПУ автомобилями. Движение закрыто только для транспорта, людям проход разрешен. Вдоль улицы Банковой размещено около 10 грузовиков и автобусов Нацгвардии, сообщает информагентство.

 
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23 февраля суд назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять активиста под стражу в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского "Автомайдана" Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета "Форт-12".

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Последний отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

Теги: Киев, правоохранители, трансляция, активист, Сергей Стерненко, акция, Офис президента Украины
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