Арест Стерненко – урок тем, кто думает, что крики и "политика" спасут от уголовки. Радостный день для всего законопослушного общества

Да. Суд арестовал преступника Стерненко на семь лет. С конфискацией половины имущества. Обвинив его в похищении человека и вымогательстве. Не за "самооборону". А по другому делу.

Это первый из трех приговоров, которые его ждут. Впереди – обвинение в убийстве. Ну, вы знаете. "Самооборона".

Закон. Верховенство права. И урок. Всем остальным, кто думает, что крики и "политика" спасут от уголовки.

Радостный день для всего законопослушного украинского общества. Да здравствует закон.

Это только начало.

Источник: Dmitry Raimov / Facebook

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