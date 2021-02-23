Арест Стерненко – урок тем, кто думает, что крики и "политика" спасут от уголовки. Радостный день для всего законопослушного общества

Политтехнолог, советник Министерства здравоохранения Украины (2019).
Да. Суд арестовал преступника Стерненко на семь лет. С конфискацией половины имущества. Обвинив его в похищении человека и вымогательстве. Не за "самооборону". А по другому делу.
Это первый из трех приговоров, которые его ждут. Впереди – обвинение в убийстве. Ну, вы знаете. "Самооборона".
Закон. Верховенство права. И урок. Всем остальным, кто думает, что крики и "политика" спасут от уголовки.
Радостный день для всего законопослушного украинского общества. Да здравствует закон.
Это только начало.
Источник: Dmitry Raimov / Facebook
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