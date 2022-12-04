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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин на Донбассе, ад в Бахмуте, Кудрин вместо Путина, попы и мальчики, скандал на "Дожде". Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • вероятности блэкаута в Украине;
  • санкциях против священников Украинской православной церкви Московского патриархата;
  • гарантиях безопасности для Украины от французского президента Эммануэля Макрона;
  • травле парамедика Катерины Полищук (Пташки), которая была среди защитников "Азовстали";
  • ужесточении санкций, установленном пределе цен на российскую нефть и том, как это повлияет на РФ;
  • тяжелых боях в Бахмуте и том, чего добивается президент России Владимир Путин в Донецкой области;
  • может ли вместо Путина стать президентом председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин;
  • том, зачем министр обороны РФ Сергей Шойгу ездил к самозванному президенту Беларуси Александру Лукашенко;
  • списке спортсменов России и Беларуси, которые поддерживают войну.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Донецк, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, Донбасс, Сергей Шойгу, Алексей Кудрин, трансляция, журналисты, спортсмены, Бахмут, Эммануэль Макрон, интервью, Василий Голованов, Катерина Полищук
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