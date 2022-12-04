Путин на Донбассе, ад в Бахмуте, Кудрин вместо Путина, попы и мальчики, скандал на "Дожде". Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

вероятности блэкаута в Украине;

санкциях против священников Украинской православной церкви Московского патриархата;

гарантиях безопасности для Украины от французского президента Эммануэля Макрона;

травле парамедика Катерины Полищук (Пташки), которая была среди защитников "Азовстали";

ужесточении санкций, установленном пределе цен на российскую нефть и том, как это повлияет на РФ;

установленном пределе цен на российскую нефть и том, как это повлияет на РФ; тяжелых боях в Бахмуте и том, чего добивается президент России Владимир Путин в Донецкой области;

может ли вместо Путина стать президентом председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин;

том, зачем министр обороны РФ Сергей Шойгу ездил к самозванному президенту Беларуси Александру Лукашенко;

списке спортсменов России и Беларуси, которые поддерживают войну .

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".