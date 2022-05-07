Путин в луже мочи, прапорщик Спиздяев, армия дегенератов и воров унитазов. Интервью Бацман со свободовцем Ильенко

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Ильенко рассказал, как готовился к войне, о российской армии, коррупции и воровстве ее бойцов и военных начальников, о скрытой мобилизации в РФ, о роли патриарха Кирилла в развязывании войны и необходимости запрета Украинской православной церкви Московского патриархата, а также о том, когда и как Украина победит.

Ильенко родился 24 июня 1987 года в семье украинского кинорежиссера Юрия Ильенко и актрисы Людмилы Ефименко. В 2009 году окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность "политология").

С 2005 года член Всеукраинского объединения "Свобода". Является членом политсовета и заместителем главы партии.

Был депутатом Киевского областного совета. Дважды избирался в парламент – был депутатом седьмого и восьмого созывов Верховной Рады Украины. В 2014-м и 2020 годах участвовал в выборах киевского городского головы.