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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Путин в луже мочи, прапорщик Спиздяев, армия дегенератов и воров унитазов. Интервью Бацман со свободовцем Ильенко

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На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с бывшим народным депутатом Украины, свободовцем Андреем Ильенко.

Во время интервью Ильенко рассказал, как готовился к войне, о российской армии, коррупции и воровстве ее бойцов и военных начальников, о скрытой мобилизации в РФ, о роли патриарха Кирилла в развязывании войны и необходимости запрета Украинской православной церкви Московского патриархата, а также о том, когда и как Украина победит.

Ильенко родился 24 июня 1987 года в семье украинского кинорежиссера Юрия Ильенко и актрисы Людмилы Ефименко. В 2009 году окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (специальность "политология").

С 2005 года член Всеукраинского объединения "Свобода". Является членом политсовета и заместителем главы партии.

Был депутатом Киевского областного совета. Дважды избирался в парламент – был депутатом седьмого и восьмого созывов Верховной Рады Украины. В 2014-м и 2020 годах участвовал в выборах киевского городского головы.

Теги: ВО Свобода, Россия, Украина, Андрей Ильенко, армия, война, депутаты, церковь, мобилизация, Алеся Бацман, война России против Украины, интервью
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