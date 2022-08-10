Путин, Зеленский, обман Ермака, Залужный, Абрамович, Херсон. Интервью Гордона с Арестовичем. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Гордон записал интервью с Арестовичем, прогуливаясь по Киеву.

Во время интервью Арестович рассказал, почему, по его мнению, война с Россией была неизбежной, когда РФ начала к ней готовиться, почему он ушел из Офиса президента перед полномасштабным вторжением, о звонке руководителя офиса Андрея Ермака 24 февраля, о том, как Украина в декабре начала командно-штабные учения, которые были скрытым развертыванием Вооруженных сил, о том, почему считал, что российским оккупантам удастся захватить Киев, и как уговаривал президента Украины Владимира Зеленского уехать, о том, является ли Ермак российским агентом, о ситуации на фронте, главнокомандующем Вооруженными силами Украины Валерии Залужном и его отношениях с Зеленским, о том, какую роль в переговорах Украины и России сыграл российский миллиардер Роман Абрамович, а также о том, нужно ли Зеленскому встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным и когда закончится война.

"Жене я сказал: "Чтобы через 10 минут тебя и детей дома не было. Уезжайте". За себя я не волновался – был уверен, что мне и всем в Офисе президента конец", – так Арестович описал первые дни войны.

Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, работал актером театра и кино.

С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности войну на Донбассе, а также писал об этом у себя в Facebook.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.