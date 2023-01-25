Путин, Зеленский, памятник Януковичу, Порошенко, Кучма, Тимошенко, Саакашвили. Интервью Гордона с Ющенко. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ющенко говорил о:

своем знакомстве с президентом России Владимиром Путиным;

России, россиянах и о том, несут ли они ответственность за войну против Украины;

украинской истории и украинском языке;

российских агентах в украинской власти;

украинско-грузинских отношениях и о позиции Украины во время войны России против Грузии в 2008 году;

бывшем президенте Грузии Михаиле Саакашвили, который сейчас находится на родине под арестом;

бывших президентах Украины Леониде Кучме, Викторе Януковиче и Петре Порошенко;

нынешнем президенте Украины Владимире Зеленском;

бывшем премьер-министре Украине Юлии Тимошенко, с которой конфликтовал во время президентства, и о том, простил ли он ей все обиды;

войне России против Украине, о том, каким был первый день войны и каким будет ее окончание.

"Ни одна нация сегодня не может жить спокойно рядом с Россией. Путин – большая проблема, но народ – не меньшая проблема", – сказал во время интервью Ющенко.

Ющенко родился в 1954 году в Сумской области. Окончил Тернопольский финансово-экономический институт.

С конца в 1980-х работал в банковской сфере. В 1993–1999 годах был главой Национального банка Украины. При его руководстве в Украине провели денежную реформу и ввели в оборот гривну.

В 1999–2001 годах был премьер-министром Украины. После отставки возглавил оппозиционный к тогдашнему президенту Украины Кучме политический блок "Наша Украина". На парламентских выборах 2022 годах "Наша Украина" получила 24,7% голосов избирателей и сформировала самую большую фракцию в Верховной Раде.

В 2004 году был зарегистрирован кандидатом в президенты Украины. Эти выборы сопровождались фальсификациями в пользу провластного кандидата Януковича, что спровоцировало массовые акции протеста, которые получили название Оранжевая революция. Во время избирательной кампании Ющенко был отравлен диоксином (по этому факту было открыто уголовное дело, однако до сих пор следователи не предъявили никому обвинения в покушении на жизнь политика). В первом туре победил Ющенко, во втором, по утверждению ЦИК, – Янукович. Эти результаты были обжалованы в Верховном Суде, после чего был назначен повторный второй тур, в котором Ющенко получил 52% голосов, а Янукович – 44%. Должность президента Ющенко занимал до 2010 года.

В 2010 году Ющенко вновь баллотировался в президенты, но получил только 5,45% голосов. Тогда победу одержал Янукович.

Во время президентства Ющенко Украина взяла курс на евроинтеграцию и вступление в НАТО.