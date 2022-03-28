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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Путина задушат в бункере, третья мировая началась, ядерный удар по Польше. Интервью Бацман с Гончаренко. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с народным депутатом от "Европейской солидарности" Алексеем Гончаренко.

Во время интервью Гончаренко говорил о войне, которую Россия развязала против Украины, когда она закончится и кто в ней победит, почему, по ему мнению, президенту РФ Владимиру Путину сейчас страшно, почему Польша может стать следующей целью Путина, а также о том, почему считает, что третья мировая война уже началась. 

Гончаренко родился в 1980 году в Одессе. В 2002 году окончил Одесский государственный медицинский университет, несколько лет работал на станции скорой медицинской помощи. В 2002–2005 годах учился в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.

В 2001 году начал политическую деятельность. В 2006 году был избран в Одесский горсовет от Партии регионов, в 2010 году – в Одесский областной совет от этой же политсилы. В 2010–2014 годах он был заместителем главы Одесского облсовета, а с августа по ноябрь 2014 года – главой.

Дважды избирался в парламент: в 2014-м и 2019 году. В Верховной Раде VII созыва входил во фракцию Блока Петра Порошенко, в Раде VIII созыва входит во фракцию "Европейская солидарность". Является членом украинской делегации в ПАСЕ.

Теги: Алексей Гончаренко, Алеся Бацман, российская агрессия, война России против Украины
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