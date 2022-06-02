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Ранение, Pink Floyd, презрение к россиянам, эта война надолго. Интервью Гордона с Хлывнюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона вышло интервью с лидером украинской группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, который после нападения России на Украину служит в патрульной полиции.

В интервью Хлывнюк рассказал, как решил записаться в территориальную оборону и как получил ранение, что планирует сделать с осколком, который достали из его щеки, о том, как для него началась война, о последнем концерте в Мариуполе Донецкой области, о том, как изменилось его отношения к россиянам после начала агрессии, а также о том, долго ли будет длиться война и чем она закончится. 

Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик с английского языка").

Во время учебы в университет был солистом группы "Мандариновый рай". В начале 2000-х переехал в Киев, где выступал в нескольких коллективах.  В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс". В 2005 году коллектив выпустил первый альбом "Меломанія". 

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен. 

В конце февраля на Софийской площади в Киев а капелла исполнил песню "Ой у лузі червона калина", которая была гимном сечевых стрельцов. Ролик обрел большую популярность, в Instagram его посмотрели более 500 тыс. раз. В апреле британская рок-группа Pink Floyd вместе с Хлывнюком презентовала совместный клип на песню "Ой, у лузі червона калина". Композиция получила название Hey, Hey, Rise Up, это первый трек британской группы за последние 28 лет. Деньги, вырученные от продажи песни, будут переданы на гуманитарную помощь украинскому народу. 

Теги: Дмитрий Гордон, Бумбокс, российская агрессия, война России против Украины, Андрей Хлывнюк
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