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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Русский фашизм, Путин, Токаев, Казахстан и война, противостояние Китая и США. Интервью Гордона с Сейсембаевым. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с казахстанским бизнесменом Маргуланом Сейсембаевым.

Во время интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Сейсембаев говорил о том, почему, по его мнению, президент РФ Владимир Путин принял решение начать войну против Украины, о гуманитарной помощи Украине, о том, как к войне относится руководство Казахстана и обычные граждане, о январских протестах в Казахстане и о противостоянии нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева и предыдущего Нурсултана Назарбаева, а также о том, чем и когда закончится война в Украине и что ждет Россию.

"Не было ни одной затяжной войны в истории, когда нападавший бы победил. Смысл нападения только в скорости, – сказал во время интервью Сейсембаев. – Но если Украина не прорвется, тяжело будет всем. Дальше пойдут Польша и Казахстан".

Сейсембаев родился в 1966 году в Джезказганской области Казахстана в семье чабана. Окончил Казахский государственный университет (специальность – "правоведение").

В 1991 году основал частную коммерческую фирму "Сеймар коммерция", которая занималась экспортом казахской пшеницы в страны СНГ. Позже создал корпорацию "Сеймар", которая занималась производством и продажей птицеводческой продукции.

В 2000-х бизнесмен стал акционером и главой "Альянс Банка", который входил в пятерку крупнейших банков Казахстана и считался одним из системообразующих, напомнило "Радио Азаттык". В 2009 году банк был национализирован, а Сейсембаева обвинили в хищении и отмывании денег. Он выехал за границу, но после получения "гарантий неприкосновенности" вернулся обратно, отметил казахстанский Forbes.

В последние годы Сейсембаев занимается инвестициями. В рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана, составленном в 2020 году местной редакцией Forbes, он занимал 21-е место. В списке 50 богатейших бизнесменов Казахстана Сейсембаев не представлен.

В августе 2020 года экс-президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили (сейчас находится под арестом в Грузии) представил Сейсембаева как своего партнера в деятельности Офиса простых решений и результатов. "В сферу ответственности Маргулана будут входить повышение эффективности процессов обеспечения реформ и законопроектов, а также вся международная деятельность офиса", – сообщил он.

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Казахстан, война России против Украины, Касым-Жомарт Токаев, Маргулан Сейсембаев
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